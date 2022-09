Attaque terroriste dans la région de Nara : Le convoi du gouverneur de cette localité a essuyé des tirs - abamako.com

Attaque terroriste dans la région de Nara : Le convoi du gouverneur de cette localité a essuyé des tirs Publié le vendredi 30 septembre 2022 | aBamako.com

Selon des informations rapportées par les confrères de la radio Sahel Benkan, le convoi du Gouverneur de Nara, le Colonel-major Amara DOUMBIA a fait l’objet d’une attaque complexe entre les localités de Kaloumba et Mourdiah dans la forêt du Gringalet. L’attaque a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 30 septembre 2022, aux environs de 10h30,



Les Groupes armés terroristes ont fait exploser un Engin Explosif Improvisé au passage de la colonne de véhicules du gouverneur, puis s’en sont suivis des tirs nourris.



Les assaillants ont été mis en déroute, grâce à une riposte vigoureuse de l’escorte FAMa selon la source de l’information qui signale que le bilan ne fait état d’aucune perte en vies humaines du côté des officiels maliens. Seule une citerne a été légèrement touchée et d’autres dégâts matériels mineurs ont été signalés.

Plusieurs terroristes ont par contre été neutralisés du côté des assaillants.



Le Gouverneur de la Région de NARA et sa délégation sont tous sains et saufs et ont finalement continué leur chemin, rapportent les confrères.



ANDROUICHA