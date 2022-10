Commémoration de l’Indépendance de la Guinée : le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga, est arrivé à Conakry - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Commémoration de l’Indépendance de la Guinée : le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga, est arrivé à Conakry Publié le vendredi 30 septembre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Dr Colonel Abdoulaye Maïga porte-parole du Gouvernement malien

Tweet

Le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga, à la tête d’une délégation de haut niveau du Mali, est arrivé ce vendredi 30 septembre 2022 à Conakry.



Au nom du Président de la Transition, Chef de l’État, le Colonel Assimi Goïta, le Chef du Gouvernement par intérim prendra part aux festivités marquant le 64e anniversaire de l’Indépendance de la République de Guinée.



Le délégation qui accompagne le Premier ministre par intérim est composée du Président du Conseil national de Transition, l’Honorable Malick Diaw, du Ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembéle Madina Sissoko, du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, du Ministre de l’ Economie et des Finances, M. Alousséni Sanou, du Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, M. Lamine Seydou Traoré, du Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Mme Diawara Aoua Paule Diallo, du Ministre-Directeur de Cabinet du Président de la Transition, le Commandant Demba N’Daw.



fsanogo