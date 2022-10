Poste de police frontalier de Kadiana : Un individu arrêté à bordd’un véhicule volé - abamako.com

Poste de police frontalier de Kadiana : Un individu arrêté à bordd'un véhicule volé Publié le samedi 1 octobre 2022

Les hommes du commissaire principal de police Sékou Mané en charge du commissariat de police de Kolondiéba ont mis le grappin sur un individu, spécialisé dans les vols de véhicules, au poste de police frontalier de Kadiana (cercle de Kolondiéba). De sources policières, le 20 septembre 2022 aux environs de 13 h, sur la base d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux (WhatsApp et Facebook), des éléments du poste de police frontalier de Kadiana (Mali-Côte d’Ivoire) relevant du commissariat de police de Kolondiéba ont procédé à l’interpellation d’un individu à bord d’un véhicule Toyota Corolla, de couleur blanche sans plaque d’immatriculation.



Conduit dans les locaux du Commissariat pour des investigations plus poussées, il ressort de l’interrogatoire que l’individu en question avait emprunté ledit véhicule à une de ses connaissances pour une course dans un quartier de Bamako avant de disparaitre des écrans. Après avoir enlevé les plaques d’immatriculation du véhicule, il a pris la direction de la Côte d’Ivoire via Kolondiéba.



Selon nos sources, le suspect a certainement oublié qu’après son forfait, toutes les unités de recherches étaient déjà en alerte maximale surtout les postes frontaliers. C’est ainsi que tous les postes de contrôle relevant du commissariat de police de Kolondiéba ont été renforcés pour appréhender le suspect. Grâce à la vigilance et au professionnalisme des éléments du commissaire Traoré, le suspect a été arrêté du poste de police frontalier à Kadiana. Ainsi, une fouille minutieuse du véhicule a permis de retrouver les plaques, la carte grise du véhicule déclaré et le permis du propriétaire à l’intérieur du véhicule. Après les enquêtes préliminaires, le voleur du véhicule sera déféré incessamment devant le juge de paix à compétence étendue de la ville aux fins de droits. Boubacar Païtao