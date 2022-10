Mali: l’ex-rébellion touareg s’engage à protéger les civils - abamako.com

Mali: l'ex-rébellion touareg s'engage à protéger les civils Publié le samedi 1 octobre 2022

© AP par DR

Le MNLA sur ses positions du nord.

11 avril 2012.Tombouctou,Mali.Une incursion sur les terres du Mouvement National pour la Libération de l` Azawad

L'ex-rébellion touareg malienne s'est engagée à protéger les civils et systèmes de santé lors des conflits, a annoncé samedi l'Appel de Genève, une organisation qui veille à renforcer l'application du droit humanitaire par les groupes armés.



Des dirigeants de la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA), une alliance de groupes à dominante touareg avec aussi une composante arabe qui a combattu l'Etat malien avant de signer avec lui l'accord de paix dit d'Alger en 2015, ont signé cet "Acte d'Engagement" lors d'une cérémonie à huis clos vendredi à Genève.



La CMA fait régner l'ordre dans la ville de Kidal, noeud stratégique du nord du Mali.



Dans le document signé vendredi à Genève, elle s'engage à respecter les normes internationales sur la protection des civils et du "personnel de santé, des installations et des transports médicaux, ainsi que des blessés et des malades", et à adhérer aux "principes de l'éthique médicale", a indiqué l'Appel de Genève dans un communiqué.



La région de Kidal est relativement préservée des violences, mais l'insoumission de la ville, enjeu majeur de souveraineté, reste un motif d'irritation à Bamako, y compris pour la junte désormais au pouvoir.



Le directeur général de l'Appel de Genève, Alain Délétroz, a été rejoint lors de la cérémonie par deux membres du comité directeur de la CMA, Attaye Ag Mohamed, chargé des questions juridiques et des droits de l'homme, et Mohamed Elmaouloud Ramadan, porte-parole.



- Protection des convois humanitaires -



Malgré sa "diversité d'opinion sur certaines questions de société, la CMA a pu se mettre d'accord sur un document qui comprend les principaux thèmes du droit international humanitaire", a déclaré M. Ag Mohamed, cité dans le communiqué.



"Consciente de l'importance de la libre circulation des missions médicales et de leur accès aux populations cibles et vice-versa, la CMA ne peut qu'apporter sa modeste contribution à leur protection ainsi qu'à celle des convois humanitaires au Mali et plus particulièrement dans le nord du pays", a-t-il ajouté.



Il a indiqué que la CMA a bénéficié du soutien et de l'expertise de l'Appel de Genève: "Cela a compris un travail étroit entre nos deux organisations de révision de notre code de conduite militaire qui reflète notre volonté de placer le respect des normes du DIH (droit international humanitaire) au centre de nos actions".



L'Appel de Genève oeuvre dans des dizaines de pays et mène un dialogue peu médiatisé avec des groupes armés et autorités de facto pour faire respecter les principes humanitaires portant sur la conduite des hostilités.



Les attaques contre les hôpitaux, les transports médicaux et le personnel de santé ont considérablement augmenté dans les zones de conflit ces dernières années, y compris au Mali.



"La signature de cet acte d'engagement marque donc une nouvelle phase de collaboration" entre l'Appel de Genève et la CMA, a indiqué M. Ag Mohamed. "Il nous appartient à tous de la généraliser sur le terrain à travers des actions de sensibilisation et de formation sur ce sujet important. Ce sera tout l'objectif du plan d'action que nous avons établi ensemble".