Refondation de l'État : le gouvernement du Mali présente le document du cadre stratégique aux médias

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation (ANR), le gouvernement du Mali a adopté un cadre stratégique de la refondation de l’État (CSRFE 2022-2031) assorti de son plan d’actions.



Dans le souci d’associer tous les acteurs, notamment les journalistes et les acteurs des médias le Ministre de la Refondation de l’État, chargé des Réformes politiques et Institutionnelles, le Ministre de l’administration Territoriale et de la Décentralisation et le Ministre délégué auprès du premier Ministre, chargé des Réformes politiques et Institutionnelles ont organisé le 1er Octobre 2022, à la Maison de la Presse, une rencontre avec l’ensemble des médias nationaux et internationaux.



Dans son intervention, le Ministre de la Refondation de l’État, M.Ibrahim Ikassa MAIGA a expliqué que le gouvernement accorde une importance capitale aux médias dans le cadre de la mise en œuvre du cadre stratégique de la Refondation de l’État, c’est pourquoi les rencontres d’appropriation du document ont commencé par les médias.



Le Président de la Maison de la presse, M.Bandiougou DANTE a assuré le Ministre de la Refondation de l’État de l’accompagnement de l’ensemble de la presse au processus de refondation de l’État.



Le document du cadre stratégique de la refondation à été présenté à la presse qui a profité pour poser quelques questions d’éclaircissement. Dans la mise du cadre stratégique la priorité sera donnée au financement sur le budget national avant de solliciter le financement des partenaires a affirmé l’expert du Ministère de l’administration Territoriale et de la Décentralisation.



fsanogo