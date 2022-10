CHAN Algérie 2023 : Le tirage au sort est prévu sur ce samedi 1er octobre. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CHAN Algérie 2023 : Le tirage au sort est prévu sur ce samedi 1er octobre. Publié le samedi 1 octobre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par Sissoko Alou

Match Mali-Sierra Leone du 2è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023

Bamako, le 03 septembre 2022. En match comptant pour le 2è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023, les Aigles locaux du Mali ont dominé leurs homologues de la Sierra Leonne sur le score de 2-0 au stade du 26 mars. Tweet

La sélection locale du Mali ainsi que ses homologues des 17 autres pays qualifiés pour la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) la 7è du genre, connaitra ses adversaires du 1er tour de la compétition en début de soirée de ce samedi 1er octobre 2022. Le tirage au sort que la CAF a prévu effectuer à cette date, aura lieu sur les coups de 18h GMT à l’Opéra d’Alger.



Pour l’instant, l’on sait seulement que les dix-huit pays devant être répartis en cinq groupes, sont classés en trois pots. Ainsi le Mali est classé dans le pot1 en compagnie de l'Algérie, pays hôte, du Maroc (double champion en titre), du Cameroun, et de la RD Congo (double vainqueur en 2009 et 2016). Le pot 2 regroupe le Congo, la Libye, l’Ouganda , l’Angola et le Soudan. Les sélections locales du Niger, de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie, de l’Ethiopie, du Sénégal, du Ghana, du Mozambique et du Madagascar elles, sont reversées dans le 3è et dernier pot.



Pour rappel, la phase finale du CHAN 2023, la première à 18 équipe contre les 16 habituelles, se jouera du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie.





ANDROUICHA