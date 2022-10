Tribune des Nations Unies : Le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga et ses flèches - abamako.com

Tribune des Nations Unies : Le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga et ses flèches Publié le samedi 1 octobre 2022 | Mali Tribune

Lors de son passage très attendu par les Maliens à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga s’en est pris violemment au patron des Nations unies, à plusieurs chefs d’Etat de la région ainsi qu’à la France.







Le Premier ministre par intérim était attendu le 24 Septembre dernier pour son allocution lors de la 7ème assemblée générale des Nations Unies. Pour rappel, en 2021 le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga avait délivré un discours apprécié par l’opinion publique. Cette sortie était attendue de même de sa part, lui qui a l’habitude des répliques.



C’est dans un ton cru et sans langue de bois, une attitude diplomatiquement peu correcte que le Colonel Abdoulaye Maïga s’est exprimé à la tribune des Nations Unies en guise de réponse à ceux qui se sont exprimés sur le Mali, en marge de cette assemblée. Il ne pouvait pas manquer cette opportunité particulière sans attaquer la France.







Le désaccord avec Antonio Guterres



Quelques jours auparavant, le Secrétaire général des Nations Unis s’était exprimé dans l’affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, lors d’un entretien sur RFI et France 24. Il déclarait que « les militaires ivoiriens détenus au Mali ne sont pas des mercenaires ». Le Premier ministre par intérim a affirmé son désaccord suite aux propos du patron de l’Onu en ajoutant que : «C’est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C’est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du Secrétaire général des Nations Unies… ». Les relations entre le Mali et la Côte d’Ivoire étaient déjà tendues depuis le début de l’année. En plus des relations diplomatiques, les relations culturelles sont impactées. Pour preuve, plusieurs concerts ont dû être annulés.



Il a réitéré une fois de plus l’impératif de reconfigurer la Minusma qui, comme les autres missions en Afrique, fait l’objet de vives critiques. Depuis 10 ans de présence, elle est loin d’atteindre ses objectifs.







Certains chefs d’Etat de la région n’ont pas été épargnés



En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président Bissau Guinéen, Président en exercice de la Cedeao Umaru Sissoco Embalo a affirmé qu’à la place des autorités maliennes, il aurait relâché les 46 militaires ivoiriens après la déclaration d’Antonio Guterres. Il a accusé le Président Embalo de mimer Guterres et affirme que « le Secrétaire général des Nations Unies n’est pas un chef d’Etat et le Président en exercice de la Cedeao n’est pas un fonctionnaire et par conséquent, il serait indiqué qu’il ne banalise pas la Cedeao ». Une manière plus courtoise de lui demander de ne pas prendre à la légère la charge de Président en exercice de la Cedeao.



Il a été plus virulent quant au Président Bazoum qui ne manque pas de critiquer les autorités maliennes de transition. Lors de sa dernière sortie médiatique, le Président du Niger a jugé l’affaire des 46 militaires « d’absurde » et a estimé, que « le Président Ouattara a été payé par l’ingratitude car il a grandement œuvré pour la levée des sanctions de la Cedeao ». Si les autorités de transition n’ont officiellement jamais répondu aux propos du Président Bazoum, la tribune de l’Onu ne demeurait pas moins l’occasion parfaite. Pour le Premier ministre par intérim, le Mali ne va pas se rabaisser au même niveau de Bazoum, il va jusqu’à mettre en doute l’identité du Président nigérien en le traitant de « l’étranger qui se réclame du Niger… ».



Contrairement aux deux chefs d’Etat, le colonel Maïga a été moins discourtois à l’endroit du Président ivoirien Alassane Ouattara. Lors de son passage à la tribune des Nations Unies, le Président Ouattara appelle à la libération sans délai des militaires ivoiriens arrêtés au Mali et encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre les différentes étapes de la transition ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en 2024. Il a ensuite lancé une flèche au Président ivoirien sur son 3ème mandat en faisant référence à une métaphore footballistique ” Le 3ème mandat, c’est de la magie. C’est l’art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon”.







La France n’a pas été épargnée



“Les autorités françaises, profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des lumières, se sont transformées en une junte au service de l’obscurantisme”.



Le colonel Abdoulaye Maïga n’a pas manqué de s’attaquer une fois de plus à la France. Il estime que le Mali a été poignardé dans le dos par les autorités françaises avec le retrait annoncé unilatéralement de l’opération Barkhane. Le mot « Junte », pour qualifier les autorités françaises, a été utilisé en guise de réponse à ce même terme employé par les autorités et médias français à l’égard des autorités maliennes. Accusant les agissements français de “pratique néocoloniale, condescendante, paternaliste et revancharde”, il s’est exprimé sur la violation de l’espace aérien du Mali par les vecteurs aériens français et la nécessité de donner suite à la requête du Mali, celle d’un conseil d’urgence afin d’apporter les preuves que la France soutiendrait des terroristes.







Bah Traoré



(Chercheur, analyste politique et sécuritaire au Sahel, Dakar)