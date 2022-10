Justice : où en sommes-nous avec les dix grands scandales financiers ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Justice : où en sommes-nous avec les dix grands scandales financiers ? Publié le dimanche 2 octobre 2022 | La Sirène

© aBamako.com par DR

Le procureur général près la cour suprême Mamadou Timbo

Tweet

Avec l'arrivée des militaires au pouvoir, beaucoup avaient nourri l'espoir de voir une suite favorable aux différents scandales de l'heure. Dix scandales étaient à l'époque sur la table du procureur et personne ne sait aujourd'hui l'évolution desdits dossiers



L'un est un grand scandale financier à l'Institut national de prévoyance sociale INPS dont les responsables sont loin d'être inquiétés. L'affaire porte sur des milliards de nos francs du marché des engrais frelatés de 2015 malgré les gravités de l'affaire et les montants concernés , aucun responsable de ce braquage de ces biens publics n'a été entendu. Le ministère du développement rural chargé de l'agriculture à l'époque était pointé du doigt.Le troisième est un marché gré à gré de l'Office du Niger. C'est un ancien ministre du clan IBk, un baron du RPM qui est soupçonné d'avoir bénéficié de ce scandale. En cause, un conflit d'intérêt, un délit d'initié selon certains. En quatrième position, le marché d'acquisition des aéronefs de l'armée. Au moment où les soldats mouraient par centaines sur le front en combattant les terroristes, ce scandale a éclaté . De hauts responsables de l'armée ont été dénoncés dans cette affaire pour avoir livré du matériel ancien au prix du neuf. Certains de ces appareils n'ont jamais pu décoller depuis qu'ils ont été acquis par l'armée malienne.



Le marché de rénovation et de l'équipement de Gabriel Touré peut être cité en cinquième position. En 6ème position, les 3 milliards volatilisés au ministère des Finances. En 7ème position, l'affaire du projet Soundjata, un scandale autour de l'investissement public privé. Le promoteur voulait investir 50 milliards de F CFA dans l'énergie solaire. Mais son rêve est devenu cauchemar à cause de la corruption des élites. Au 8 rang il ya le dossier du conseil régional de Kayes qui a abouti à l'arrestation des personnalités de la région . Il y a aussi les milliards disparus au ministère de l'agriculture dans d'autres scandales qui peut être cité en 9 ème position. En dixième position, le dossier des 741 milliards de F CFA détournés et qui alimentent la colère des partenaires techniques et financiers. ..



La Sirene