Pour l'assainissement de la ville de Bamako : Toguna Agro-industrie offre 3 Bennes et une Chargeuse à la Commune VI et à la prison centrale d'une valeur de près de 200 millions de FCFA Publié le lundi 3 octobre 2022 | Le Républicain

Dans le cadre de ses activités d’entreprise citoyenne, et pour accompagner les actions de développement du Gouvernement et des Collectivités Locales, le Groupe Toguna Agro-industrie, créé par Seydou Nantoumé, a décidé d’offrir 3 camions Bennes et une Chargeuse à la Commune VI du district de Bamako et à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako pour les aider dans leurs programmes d’assainissement et de gestion des ordures. La cérémonie de remise des clés des matériels roulants a eu lieu, le lundi 26 septembre 2022, dans les locaux de TOGUNA à Bamako, en présence du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo Koné, du directeur général du Groupe Toguna Agro-industrie, Oumar Guindo, des bénéficiaires et d’autres personnalités. Dans une interview accordée à la presse, Oumar Guindo a fait savoir que la valeur de ce don s’élève à près de 200 millions de FCFA.







Après les mots de bienvenue du coordinateur des chefs de quartiers, Seydou Sangaré, le directeur général du Groupe Toguna Agro-industrie, Oumar Guindo a souhaité la cordiale bienvenue au uns et aux autres à cette cérémonie de remise de don d’une chargeuse et de 03 camions Bennes 10 roues à la mairie de la commune VI et à la Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire et de l’éducation surveillée (DNAPES). « Pour accompagner les actions de développement du Gouvernement et des Collectivités Locales dans leur effort d’assainissement, nous avons décidé de faire un don de matériels à la commune VI, notre commune, et à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako.



L’assainissement étant nécessaire pour le bien-être des populations, cette cérémonie vient après plusieurs autres similaires dont ont bénéficié par le passé les communes de Mopti et d’autres communes du district de Bamako. J’ajouterai également que dans le cadre de ses activités d’entreprise citoyenne, TOGUNA ne cesse d’apporter son soutien aux communautés, notamment dans les secteurs de l’Education, de la Santé, de la Culture et du Développement du genre. Nous souhaitons aux bénéficiaires de ces dons d’en faire un bon usage pour le bonheur de nos populations », a déclaré Oumar Guindo.



Enfin, ils ont promis que ces matériels roulants seront utilisés à bon escient. La représentante des personnes vivant avec un handicap, Kadidia Dramé, a profité de l’occasion pour inviter les plus hautes autorités du Mali à créer des emplois pour l’insertion des personnes vivant avec un handicap.



Pour sa part, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo KONE a félicité le groupe Toguna agro-industrie créé par Seydou Nantoumé pour ses actes de bienfaisance. Selon lui, l’assainissement est l’affaire de tout le monde. Il a précisé au cours de cette cérémonie de donation que les ordures peuvent être sources de maladies.



A cet effet, le ministre a souhaité l’implication de tout le monde pour un environnement sain. Enfin, il a invité les bénéficiaires de la donation à bien entretenir les matériels roulants pour le bien-être de la population. Ladite cérémonie a pris fin par les bénédictions des imams et la remise des clés aux bénéficiaires.



Aguibou Sogodogo



Source: Le Républicain