49 mercenaires arrêtés au Mali: Pourquoi le va-et-vient des chefs d'État de la CEDEAO à Bamako ? Publié le lundi 3 octobre 2022

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est une organisation sous-régionale qui regroupe huit (08) pays africains de la zone CFA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali, Niger, Sénégal, Togo), plus le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Nigeria et la Sierra Leone. Elle a été créée le 28 mai 1975 à Lagos avec pour mission de promouvoir l’intégration économique dans tous les domaines.

Depuis l’arrestation des mercenaires de la «CEDEAO» à Bamako, le 10 juillet, la tension est vive entre les chefs d’État de cette organisation sous-régionale africaine et les dirigeants de Bamako. Selon des sources les plus persistantes, les chefs d’État qui défilent à Bamako pour une quelconque médiation ont des compatriotes parmi les mercenaires prisonniers. Certains chefs d’État de la CEDEAO tireraient profit dans l’envoi de mercenaires dans les pays en guerre.