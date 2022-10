L’ancien ministre Seydou Traoré à Moussa Mara ! : «Allah Kosso, i da bô ko dowla » - abamako.com

L'ancien ministre Seydou Traoré à Moussa Mara ! : «Allah Kosso, i da bô ko dowla » Publié le lundi 3 octobre 2022 | Le Sursaut

© aBamako.com par AS

Election du président de l`Assemblée Nationale du Mali

Bamako, le 11 Mai 2020, l`Assemblée Nationale du Mali s`est réunie en session inaugurale pour élire le Président au CICB. Photo: L`honorable Moussa Mara. Tweet



Le 24 septembre, le Premier Ministre par Intérim, Colonel Abdoulaye Maïga a tenu un discours de 18 pages en 20 minutes environ devant les Nations-Unies. Malgré le fait que cette allocution soit jugée digne et véridique par la majorité des Maliens, l’ancien Premier Ministre, Moussa Mara dans la deuxième partie d’un communiqué a traité ledit discours d’un ton belliqueux utilisé à l’égard de certains partenaires de notre pays. Depuis lors, il a réussi à faire parler de lui sur la toile et à travers la ville. L’ancien ministre ADEMA, Seydou Traoré, à travers une lettre ouverte lui a interpellé en ces termes : «Dans certaines situations, gardez le silence, celui qui sied à l’institution que vous avez eu à gérer. Allah Kosso, i da bô ko dowla… »







« En revanche, je déplore le ton belliqueux employé vis-à-vis de certains partenaires, particulièrement ceux de notre espace sous régional et qui risquent malheureusement de détériorer les relations de bon voisinage avec des pays qui nous entourent » tel est l’avis de l’homme politique, Moussa Mara (en 2ème paragraphe) dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Avant d’approuver, toujours dans le même communiqué, l’attachement du pays au respect des droits de l’Homme, à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, au retour à l’ordre constitutionnel et à une résolution des crises que le Mali traverse par la délivrance de services adéquats aux populations en matière de sécurité, de justice et de bien-être.



Cependant, le fondateur du parti Yelema (Changement) estime que le temps significatif consacré à répondre à des commentaires à notre endroit, aurait pu être mis à profit pour mettre en évidence les préoccupations concrètes, réelles et fortes de nos compatriotes ainsi que les solutions envisagées pour leurs résolutions. « Il est tout aussi dommage que le discours lu au nom du Mali n’ait pas davantage soutenu le vœu du Continent, exprimé par le Président de l’Union Africaine pour la réforme du conseil de sécurité eu égard à l’évolution du monde. Il est de même de nos préoccupations vis-à-vis des changements climatiques qui impactent durement notre pays et expliquent en partie les crises que nous traversons » a-t-il entre autres spécifié avant d’inviter nos autorités à privilégier, en toutes circonstances, un dialogue constructif et apaisé avec tous, à recoudre les fils cassés avec nos voisins en particulier et plus généralement nos partenaires et à se focaliser davantage sur les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens ainsi que les missions assignées par la Charte de la transition.



En effet, cette sortie de l’ancien Premier ministre du régime d’IBK n’a pas été du goût de nombreux compatriotes, notamment des internautes. A cette occasion, certains n’ont pas porté de gants pour le lyncher verbalement.



« M. Mara, m’a, pour une première fois déçu » clame l’internaute L.S. Aussi, selon K.D, l’ex maire de la commune IV devait se taire parce que son propos ne l’honore pas, outre, que les gens n’ont pas oublié son passage à Kidal. « Ce n’est pas les français ou la Communauté Internationale qui vont voter pour toi » ajoute-t-il.



« Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez gentiment changer de nationalité, nous soutenons notre gouvernement à 100% car il nous donne notre liberté en particulier et l’Afrique en général » martèle M.A. « Honte à toi, si tu n’as rien à dire, tu te tais et souviens toi de Kidal, c’est avec la complicité des soi-disant voisins et leur mentor que des innocents ont perdu leur vie sous tes ordres » a lancé M.T. Abondant dans le même sens, D.B lui affirme ceci : « Tu ne vas jamais gouverner au Mali ».



Dans la même mouvance, l’ancien ministre Seydou Traoré de l’Adema-PASJ, à visage découvert sur des plateformes WhatsApp n’est pas allé par quatre chemins pour exprimer sa désapprobation suite à cette sortie de Moussa Mara. « Monsieur le Premier ministre, nous serions des millions à vous applaudir si vous aviez fait une telle sortie quand la France essuyait ses savates sur le Mali ou quand Bazoum insultait nos autorités. Que dire des tentatives de Alassane Dramane Ouatarra de nous déstabiliser ? » a indiqué le ministre Traoré dans sa réaction, avant de suppléer, l’ancien Président de Yelema en ces termes : « …Dans certaines situations, gardez le silence, celui qui sied à l’institution que vous avez eu à gérer. Allah Kosso, i da bô ko dowla… »



Mara a-t-il preté bonne oreille à ces conseils ? Apparemment non, car il s’est encore fait inviter sur le plateau du ‘’Grand Jury’’ de Renouveau TV, jeudi dans la soirée. Au cours de laquelle sortie, il a redit ceci : «Personne ne peut m’intimider-personne ne peut me menacer. Je n’ai que Dieu, l’intérêt de mon pays et ma conscience. Si je dois être arrêté ou exécuté pour cela, j’assume ». Sic !



Par Mariam Sissoko



Source: Le Sursaut