Pour Vol qualifié, Coup et Blessures Volontaires et Incendie Volontaire : Soumaïla Kané acquitté après 2 ans de prison ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Pour Vol qualifié, Coup et Blessures Volontaires et Incendie Volontaire : Soumaïla Kané acquitté après 2 ans de prison ! Publié le lundi 3 octobre 2022 | Le Sursaut

Tweet



Le lundi 19 septembre, la 1ère session de la Cour d’Assises de Bamako au titre de l’exercice 2021-2022 a été ouverte avec 176 affaires au rôle. Ces affaires concernent 370 accusés et 213 détenus dont 23 femmes et 5 mineurs. Dans le cadre de cette session, le mardi 27 septembre, la cour a tranché l’affaire sur vol qualifié, Coup et blessures volontaires et incendie volontaire incriminant Soumaïla Kané. Il fut libéré après avoir fait 2 années de détention.







L’affaire remonte au 18 Août 2020 lorsqu’à la suite du coup de d’Etat militaire, des jeunes du quartier Dableni, en commune I du District de Bamako, s’en sont pris à un débit de boisson se trouvant dans leur quartier. Une fois informé d’un risque d’attaque de bar par un de ses clients, le propriétaire des lieux a appelé son gérant par téléphone pour lui dire de prendre des dispositions afin de mettre l’endroit en sécurité en fermant les portes et fenêtres. Celui-là peine de terminer de fermer les issus qu’un groupe de jeunes débarque avant de commencer à s’attaquer aux lieux en jetant des cailloux et en escaladant les murs de clôture pour ouvrir les issus afin d’accéder à l’intérieur.



Une fois à l’intérieur, ces jeunes se sont mis à soustraire certains biens, à saccager d’autres avant de mettre le feu au reste. L’incendie ainsi provoqué par les jeunes a été maitrisé par le gérant, certains clients et des voisins. Pendant le déroulement de la scène, le gestionnaire restant à l’écart pour observer les gens, a pu formellement identifier l’inculpé Soumaïla Kané qui se trouve être un de ses clients qu’il connaissait très bien. Un autre client, Y.S qui se trouvait à l’intérieur lorsque le gérant informait ses clients de la fermeture en raison des menaces dont il a été informé, a été, au cours de la même scène, frappé et blessé au dos avec un coupe-coupe par Soumaïla Kané.



A la suite de la plainte du propriétaire qui a nommément désigné l’accusé, identifié par son gérant et un de ses clients aussi touché, à la justice. Ces plaintes ont été formulées au niveau de la Gendarmerie de N’Gabacoro Droit qui a établi le procès-verbal adressé au Procureur de la République près du tribunal de Grande Instance de la Commune I du District de Bamako. Qui a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre la mise en cause et autres pour vol qualifié, coups et blessures volontaires et incendie volontaire.



A savoir que tant à l’enquête préliminaire qu’à l’information, l’inculpé a nié les faits qui lui ont été reprochés en soutenant n’avoir pas assisté à la scène et qu’il l’a suivie de loin lorsqu’il rentrait d’une visite, à Dableni, chez un de ses amis qu’il a d’ailleurs trouvé ce dernier absent.



Comparaissant à la barre lors de la 1ère session de la Cour d’Assises 2021-2022 le mardi 27 septembre dernier, Soumaïla Kane a été relaxé après 2 ans passés en prison.



Par Mariam Sissoko



Source: Le Sursaut