Le Premier ministre par intérim à son retour à Bamako : Le peuple matérialise son soutien à la transition ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Premier ministre par intérim à son retour à Bamako : Le peuple matérialise son soutien à la transition ! Publié le lundi 3 octobre 2022 | Le Sursaut

Tweet



Après son passage remarquable sur la tribune de l’ONU à l’occasion de la 77ème session ordinaire de l’assemblée des Nations Unies tenue à New York en fin septembre ,le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maiga, a été accueilli en héros à son arrivée sur le tarmac de l’Aéroport International Président Modibo Keita de Senou. C’était mardi 27 septembre dans l’après-midi.







Le Premier ministre par Intérim, le Colonel Abdoulaye Maiga a forcé l’admiration de plus en raison de la qualité et du ton de son discours lu à New York, aux Nations Unies. Cela, pour avoir réussi à évoquer dans un langage clair, les défis et perspectives de nos plus hautes autorités dans la quête d’un nouveau Mali : un Mali indépendant, autonome et sécurisé. En dehors de cet aspect, comme l’on pouvait s’y attendre le Premier ministre par intérim Maïga, s’en est pris aux détracteurs de notre transition qui est le fruit de la lutte du peuple dans la quête de la bonne gouvernance et de la souveraineté de l’Etat du Mali. Dans cet exercice, il a d’une voix calme donné à tous sa dose. A commencer par les Chefs d’Etat de certains de nos Etats voisins comme le Président Mohamed Bazoum du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, Oumarou Sissoco Embalo de la Guinée Bissau (président de la Commission de la CEDEAO), en passant par la France d’Emmanuel Macron jusqu’au sein même des Nations Unies où le Secrétaire général en exercice de cette organisation, Antonio Guttieres n’a pas été épargné.



Cette transition, faut-il le rappeler aussi, est le résultat de la lutte du peuple malien. Les aspirations profondes de ce peuple. De ce fait, tous les actes posés par ces autorités traduisent la volonté des Maliens dans leur majorité. Raison pour laquelle après son prédécesseur, Dr Choguel Kokalla MAIGA (qui est absent de la scène publique pour cause de maladie), le Colonel Abdoulaye Maiga à son retour au pays a été accueilli en héros à Bamako. Des femmes notamment des vieilles, des hommes et des organisations de la société civile ont tenu à rendre un accueil chaleureux au PMPi qui a fait honneur au Mali ainsi qu’aux Maliens. De son arrivée de l’aéroport de Modibo Keita en passant par le Boulevard de l’Indépendance jusqu’à son domicile, le Colonel Abdoulaye Maiga a été accompagné et applaudi par une grande foule acquise à sa cause.



Une fois de plus les autorités de la Transition ont gagné la confiance du peuple malien.



Selon Adama Ben Diarra, membre du CNT, le peuple malien est à remercier par ses efforts de soutien à cette transition et qui s’est mobilisé pour accueillir le Premier ministre par Intérim de la transition après son discours courageux à l’ONU. Pour lui, depuis la rectification de la transition, ces autorités ont été sages et savent comment traduire les préoccupations du peuple malien en actes concrets. Raison pour laquelle, dira ce leader du Yerewolo Debout sur les Remparts, le peuple est toujours derrière le Colonel Assimi Goita et ses hommes. « Nous faisons confiance en nos autorités et nous avons la foi que le bateau de la Transition nous amènera au bon port », a-t-il précisé.



Pour sa part, Dr Allaye Bocoum dira qu’ils sont plus de 200 associations et mouvements, des femmes et des hommes, de toutes obédiences, de toutes catégories socioprofessionnelles de tout âge, venus témoigner devant Dieu, l’Afrique et le monde qu’ils sont fiers des mots et des phrases que le PMPi a prononcé en leur nom à la Tribune de l’ONU en sa 77ème Assemblée Générale. S’adressant au PMPi, il dira ceci : « vous avez montré au monde entier que le Mali est un grand pays avec une histoire riche de ses empires et de grands hommes, ne manquera jamais d’hommes et de femmes capables de porter haut le flambeau de la dignité au nom de l’Afrique et du monde libre ».



A Tounkara



Source: Le Sursaut