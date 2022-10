Démarrage du cadre stratégique de la refondation de l’état : Mieux impliquer les hommes des médias - abamako.com

Démarrage du cadre stratégique de la refondation de l'état : Mieux impliquer les hommes des médias Publié le lundi 3 octobre 2022 | L'aube

Impliquer les hommes de medias afin qu’ils fassent sienne les conclusions et recommandations des Assises nationales de la Refondation, de cadre stratégique de la Refondation de l’Etat tel est l’objectif de la journée d’échange qui s’est déroulé le samedi 1 octobre à la maison de la presse.







Ces échanges, avaient pour objectif d’examiner et de voir comment impliquer les hommes de médias pour une meilleure appropriation du Cadre stratégique de la Refondation de l’Etat et son Plan d’Actions.



La cérémonie a enregistré près d’une centaine de participants constitués des représentants des médias (audiovisuels, presse en ligne, écrite…)



Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre efficiente des recommandations des Assises Nationales de la Refondation, tenues en décembre 2021.



Cette rencontre se veut être un cadre d’échanges et de discussions autour de toutes les propositions faites par les Maliennes et les Maliens en vue d’enclencher le processus d’opérationnalisation et de mise en œuvre des actions refondatrices de notre pays.



le ministre de la Refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga a tenu à assurer, aux participants, la traduction des propositions pour le CHANGEMENT telles qu’exprimées, en véritables actions dans mise en action du Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat afin de “ poser les jalons solides de la Refondation de l’Etat à laquelle aspirent tous nos concitoyens en vue de l’avènement d’un Mali bien gouverné, mieux sécurisé, plus démocratique et stable, d’un Etat prospère, soucieux du vivre ensemble et respectueux des droits de l’homme et des valeurs socio-culturelles.”



À cet effet, pour garantir le succès de ce programme d’action, il a annoncé la mise en place imminente d’un mécanisme indépendant de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises.



Enfin, le ministre Maïga a remercié les différentes parties prenantes à ces échanges, tout en espérant que les propositions ou reformulations conséquentes permettant au Gouvernement de disposer d’un cadre référentiel en matière de Refondation de l’Etat, gage d’efficience et d’efficacité, dans l’intérêt supérieur de notre Nation.



Mémé Sanogo



Source: L’Aube