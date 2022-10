Politique : Cadre stratégique de la refondation de l’état 2022-2031 : les futurs du Mali dans la prochaine décennie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Politique : Cadre stratégique de la refondation de l’état 2022-2031 : les futurs du Mali dans la prochaine décennie Publié le lundi 3 octobre 2022 | Delta News

© aBamako.com par AS

Présentation du cadre stratégique de la refondation de l`Etat

Bamako, le 1 octobre 2022 le Ministre de la refondation de l`Etat, chargé des relations avec les institutions était face aux hommes de média pour la présentation du cadre stratégique de la refondation 2022-2031 Tweet



Le Mali vient d’élaborer le cadre stratégique de la refondation de l’état pour la période 2022-2031. Ce document qui va désormais aiguiller les interventions de l’état fixe les axes stratégiques et les délais











Le cadre tire sa légitimité des conclusions et recommandations des Assises Nationales de la Refondation (ANR) qui ont regroupé de façon consensuelle et inclusive les maliens de tout bord de l’intérieur et de la diaspora. Les ANR ont produit 517 Recommandations qui traduisent les préoccupations essentielles du peuple malien Le cadre est la matrice de la mise en œuvre de ces recommandations dans une logique planifiée et harmonisée conformément à la vision «d’un Mali nouveau bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l’Homme et des valeurs socio-culturelles ».



Le dispositif de pilotage du Cadre comprend le Conseil d’Orientation de la Refondation de l’Etat (CORE), placé sous l’autorité du Premier ministre ; le Comité de Pilotage Stratégique de la Refondation de l’Etat (CPSRE), présidé par le ministre chargé de la Refondation de l’Etat, et les Comités Techniques de Coordination de la mise en œuvre du Plan d’action sectoriel de la Refondation de l’Etat (CTC-PARE) animés par les Secrétaires généraux respectifs des départements ministériels concernés.



L’objectif général du Cadre Stratégique de la Refondation de l’État est d’assurer un véritable processus de refondation du Mali à travers la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation. Le cadre ambitionne de changer le Mali en une décennie (2022-2031) par la mise en cohérence les différents programmes sectoriels avec les orientations issues des ANR. Pour ce faire une première phase de cinq ans sera consacrée au Plan d’actions de la Refondation de l’Etat (PARE 2022-2026). De ce plan de 5 ans est tiré le Plan d’actions prioritaires du Gouvernement de Transition (PAPGT-2022-2024) de 24 mois soit la durée de la transition



Pour l’atteinte de ses objectifs, le cadre a retenu (5) axes stratégiques suivants :la Gouvernance, les Réformes politiques et institutionnelles ;la Défense, Sécurité, Paix, Réconciliation et Cohésion sociale ,la Croissance économique et Développement durable, le Capital humain, Genre et Inclusion sociale ,la Jeunesse, Sport, Culture, Artisanat, Tourisme et Construction citoyenne.



En ce qui concerne le suivi et l’évaluation, le Comité Indépendant de Suivi–Evaluation de la mise en œuvre des Recommandations des Assises Nationales de la Refondation (CINSERE-ANR) est institué auprès du Président de la Transition. Il veillera sur la mise en œuvre cohérente des recommandations des ANR et s’assurera de la traçabilité, des actions mises en œuvre.



Source : Delta Tribune