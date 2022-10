Festivités du 22 septembre 2022 à Ségou : Ségou le riruel respecte - abamako.com

Festivités du 22 septembre 2022 à Ségou : Ségou le riruel respecte Publié le lundi 3 octobre 2022

Défilés militaires et corporations, manifestations folkloriques et culturelles voici entre autres séquences qui ont meublé les festivités marquant la commémoration du 62eme anniversaire notre indépendance.



L’évènement qui a eu pour cadre la place de l’indépendance a regroupé autour du gouverneur l’ensemble des autorités politiques, administratives civiles et militaires, les notabilités et légitimités traditionnelles, les Organisations de la société civile et une foule des grands jours.



En s’adressant à la population, le gouverneur de région le Traore rappelle le contexte tout particulier marque les sanctions imposées à notre pays, le retrait des forces Barkhane et TAKUBA, le renforcement des capacités opérationnelles des FDS .qui a prévalu cette année pour notre pays le Mali. Pour le gouverneur le Mali Koura qui est le rêve le plus partagé par la population exige de chacun de nous des sacrifices .Il nous faut dira-t-il tourner le dos aux anciennes pratiques de mauvaise gestion de la chose publique. Ce qui à son entendement passera par une « ‘lutte implacable contre la mauvaise gouvernance et l’impunité » Ensuite le gouverneur a dressé un tableau des réalisations dans les domaines clés de la vie régionale. Pour lui le changement est une « nécessité vitale existentielle » qui se fera dans la synergie des actions et dans le respect de nos différences.



PRESENTATION AU DRAPEAU DE LA PREMIERE VAGUE DU CONTINGEANT2021



Les soldats de deuxième classe Baysou Mariko, Hawa CAMARA et Aiché BORE se sont classés respectivement premier deuxième et troisième d’une cohorte de 1067 éléments dont 567 féminins qui a prêté serment de servir avec dignité et loyauté le Mali y compris le sacrifice ultime au besoin. C’était le jeudi 15 septembre au camp Amadou Cheickou TALL à l’occasion de la cérémonie de présentation au drapeau de la 1ère vague des recrues du contingent 2021.



L’évènement qui consacre la fin de la formation commune de base qui aura duré 6 mois, a regroupé autour du gouverneur de région, représenté par son directeur de cabinet, les autorités politiques et militaires de Ségou.



Cette formation aux dires de la hiérarchie militaire a portée sur une phase de transition de la vie civile à la vie militaire, le renforcement des capacités intellectuelles, les aptitudes morales et physiques et les rigueurs de la vie militaire. Ces jeunes recrues qui vont servir dans la police, la protection civile de l’armée de terre auront appris entre autre l’instruction civique et morale, le règlement du service dans l’armée, le droit international humanitaire, le renseignement militaire, le secourisme, la connaissance inter-arme.



A celle-ci s’ajoutent des domaines plus pointus au plan opérationnel tels que la topographie, l’armement, les mines et assimilés, les différents modes de tir.



Pour l’inspecteur général des armés, cette formation se justifie par le contexte qui impose à l’Etat Malien un relèvement des effectifs. Au total 10854 éléments seront concernés parmi lesquels 6150 des FAMAS, 3250 de la police et 1002 de la protection civile.



Signalons que le centre d’instruction de Ségou a déjà formé 1110 recrues dont 687 des FAMA, 317 de la police nationale et 106 de la protection civile.