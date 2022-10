Le regard de la population sur le discours du Col Abdoulaye Maïga à l’ONU : Une intervention sans précédent, juge la population - abamako.com

Le regard de la population sur le discours du Col Abdoulaye Maïga à l'ONU : Une intervention sans précédent, juge la population
Publié le mardi 4 octobre 2022

Bamako, le 03 octobre 2022. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a procédé au lancement de la rentrée scolaire 2022-2023

Pour Modibo Traoré, entrepreneur, le travail commence maintenant avec l’intervention du PM par intérim à l’ONU. Selon lui, en effet, quoique beaucoup de personnes ainsi que la communauté internationale sachent que le Mali était sujet à des complots et des trahisons de l’extérieur tout comme de l’intérieur durant près de 10 ans – le dénoncer devant l’assemblée de l’ONU, tout en pointant du doigt les commanditaires, est une démarche à salutaire. Et d’assurer que «cette transition sera un franc succès», pourvu qu’on réussisse à subir les difficultés inhérentes au changement en cours.

Pour Omar Coulibaly, tous les Maliens doivent se réjouir de la démarche du Premier ministre à l’ONU, puisqu’il fait la fierté de tout un pays dont il traduit les préoccupations à la face du monde entier. «Il nous a montré que nous pouvons toujours avoir confiance en les autorités de la transition», explique-t-il, en saluant les autorités pour leur dévouement à la cause nationale avant d’appeler de ses vœux la cohésion et le retour de la paix sur le territoire malien. Même son de cloche du côté de Drissa Sanogo, qui assure être à 100% solidaire du discours du PM. «Nous sommes dans une refondation et nous voulons aller à cette refondation. Je crois que la moindre des choses c’est que les uns et les autres respectent cette décision et volonté d’y aller», a-t-il confié. Pour sa part, Ahmad Diallo a exprimé sa fierté et dit se «réjouir de la démarche du Premier ministre par intérim tout en suggérant de conforté le «Mali – Koura» l’unité et le pardon mutuel entre Maliens.



Quant à Mme Diarra Hawa Dia, elle félicite les autorités de la Transition et le Premier ministre en particulier pour son passage à l’ONU. Pour elle, il ne reste plus qu’à prouver au monde entier que le Mali est un pays souverain libre de ses choix.

«Le discours du PM a résonné partout dans le monde. A mon avis, «il a honoré sa patrie qui est le Mali ainsi que l’Afrique et tous les Africains à travers le monde», explique-t-elle.



