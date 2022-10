Choguel est rentré mais pas à domicile - abamako.com

News Politique Article Politique Choguel est rentré mais pas à domicile Publié le mardi 4 octobre 2022 | Le témoin

Comme annoncé, la semaine dernière, le Premier ministère Choguel Maiga, à défaut d’être totalement remis, est partiellement sorti de son repos forcé en quittant notamment la clinique où il était admis depuis de nombreuses semaines. Mais, contraire à ce qu’on laissait entendre, ça n’est pas à son propre domicile que Choguel Maiga poursuit désormais sa rééducation mais à la résidence primatoriale sis à la Base 1. Du coup, les interprétations vont bon sur cette volte-face inattendue. Les observateurs les moins désintéressés en ont vite ainsi tiré la déduction d’un retour de plus en plausible du président du Comité stratégique du M5-RFP aux affaires, pour le plus grand bonheur d’activistes désœuvrés depuis que la Primature est occupée par un chef du gouvernement intérimaire. Mais, vérification faite, il semble que le choix de la résidence officielle est plutôt médical et permettrait au Premier, encore mal en point, de profiter d’une restriction des visites pour mieux se remettre d’aplomb et dissimuler l’ampleur des séquelles provoquées par son malaise.



La Rédaction