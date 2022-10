Fait divers : Il sectionne un doigt de son patron - abamako.com

Le contentieux entre les deux hommes remonte à juillet dernier, selon Observateur du Sénégal. A. S, qui réclamait sept mois de salaire à MC, se rend dans son poulailler dont il assurait la garde. Il ramasse la quasi-totalité des poulets et une grande quantité d’œufs avant de tourner les talons avec son chargement disposé dans des cartons.



Pour le journal, A.S avait profité de l’absence du nouveau gardien. Mais manque de chance pour lui, il a été aperçu par une dame qui alerte le propriétaire. Ce dernier débarque sur les lieux pour constater les faits avant de porter plainte au niveau de la brigade de gendarmerie de Mbour, écrit notre confrère de sénéweb.



Avant d’aller répondre à la convocation des gendarmes, poursuit le journaliste, A.S croise M.C chez un de leur ami commun, un certain C.N. Le vigile revient à la charge et réclame ses sept mois de salaire. Le ton monte. Les injures fusent. Les deux hommes en viennent aux mains.



D’après L’Observateur, au cours de la bagarre, A.S s’empare d’une brique et l’envoie à M.C. Celle-ci atteint la cible au visage et au pied. L’homme d’affaires s’affale au sol et perd connaissance. Le vigile revient à la charge avec un tesson de bouteille et sectionne un doigt à son adversaire.



I.Sanogo