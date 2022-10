Pour exiger la satisfaction de leurs doléances : Le Groupement des transporteurs et conducteurs routiers en grève de 72heures à partir du 12 octobre - abamako.com

Pour exiger la satisfaction de leurs doléances : Le Groupement des transporteurs et conducteurs routiers en grève de 72heures à partir du 12 octobre Publié le mardi 4 octobre 2022

Sotrama: le transport urbain de Bamako, la capitale du Mali

Le Groupement des transporteurs et conducteurs routiers du Mali sera en grève à partir du 12 octobre 2022.



Dans moins de dix jours, le Groupement des transporteurs et conducteurs routiers du Mali observera une cessation de travail de 72 heures à compter du 12 octobre prochain. Cette grève, selon le Groupement est consécutive à l’ « épuisement de toutes les voies de recours administratives pour être entendu auprès des autorités compétentes sur leurs doléances ». Après cette phase si rien n’est fait, le Groupement ne compte pas baisser les bras. « Nous allons poursuivre la grève jusqu’à satisfaction », affirme-t-il.



Le Groupement des transporteurs routiers exigent des autorités : l’arrêt des tracasseries routières (Police, Gendarmerie, Douane, Eaux et forêts) ; le respect strict de l’arrêté interministériel portant loi 0711-0712 ; la réglementation des motos taxis-triciclystes. Aussi, ils demandent au sein du cadre de concertation, la représentativité de leurs 10 délégués. Ce n’est pas tout. Les transporteurs et conducteurs routiers demandent l’exonération du dédouanement des nouveaux véhicules de transport ; demandent des pourcentages par rapport aux paiements des péages ; des parkings pour les gros porteurs ; l’arrêt immédiat de la poursuite des véhicules par les motards.



A.S.