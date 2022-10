Mali: Coopération Moscou – Bamako- Poutine annonce 300 000 tonnes d’engrais destinées au Mali - abamako.com

Mali: Coopération Moscou – Bamako- Poutine annonce 300 000 tonnes d'engrais destinées au Mali Publié le mercredi 5 octobre 2022

© Autre presse par DR

Le président russe Vladimir Poutine

Alors le Mali est en proie à des attaques terroristes au nord, la presse locale et certains sites d’informations, font état d’un entretien téléphonique entre le président russe, Vladimir Poutine et le Colonel Assimi Goita. Des confrères, rapportent que Poutine s’est entretenu ce mardi 4 octobre 2022, par téléphone, avec le colonel Assimi Goïta. Le chef du Kremlin a indiqué qu’il souhaite faire don d’engrais russes au Mali, mais cette action est bloquée à cause des sanctions occidentales illégitimes imposées à la nation malienne.





« Il a souligné l’importance de l’initiative de la Russie de faire don au Mali dans le besoin d’environ 300 000 tonnes d’engrais bloquées dans les ports européens en raison de sanctions illégitimes », a révélé l’ambassade de la Fédération de Russie dans un communiqué dont aBamako.com a eu échos.



Selon le même communiqué, les dirigeants russe et malien ont réaffirmé leur volonté à renforcer davantage leur coopération dans le domaine de la sécurité afin d’éradiquer les groupes terroristes sur le territoire du Mali.