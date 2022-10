Conversation téléphonique entre le colonel Assimi Goita et Vladmir Poutine: la fourniture d’engrais, la lutte contre le terrorisme et le sommet Afrique-Russie au coeur des échanges - abamako.com

News Politique Article Politique Conversation téléphonique entre le colonel Assimi Goita et Vladmir Poutine: la fourniture d’engrais, la lutte contre le terrorisme et le sommet Afrique-Russie au coeur des échanges Publié le mercredi 5 octobre 2022 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Vladimir Poutine

Le Président de la Fédération de Russie Tweet



La coopération entre le Mali et la Russie est au beau fixe et les deux chefs d’Etats, s’entretiennent fréquemment. C’est du moins ce que l’on peut retenir de leur récent échange téléphonique effectuer hier. Le Kremlin a annoncé ce mardi 04 Octobre un échange téléphonique entre Vladimir Poutine et le Président de la (…)



DEMBA KONTÉ



Source: NOUVEL HORIZON