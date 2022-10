Infrastructures : Des projets en gestation entre la mairie du District et la Turquie - abamako.com

Infrastructures : Des projets en gestation entre la mairie du District et la Turquie Publié le mercredi 5 octobre 2022

L’ambassadeur de Turquie au Mali, Murât M. Onart, a rendu une visite de courtoisie à la mairie du District de Bamako. Cette visite, tenue le 27 septembre dernier, a servi de cadre aux deux personnalités de mener une réflexion sur le développement des relations au niveau des gouvernements locaux entre la Turquie et le Mali et des projets concernant les infrastructures.



Le maire du District, Adama Sangaré, a affirmé que la Turquie est reconnue pour être compétente dans le domaine de l’infrastructure. A cet effet, il se dit réjoui de l’amplification de cette collaboration. Toutefois, précise-t-il, des pistes de réflexion et des échanges auront lieu dans les jours à venir afin d’améliorer la situation des citoyens vivant à Bamako.



« La Turquie est un grand partenaire du Mali. Nous essayons toujours de voir avec eux, des projets porteurs et structurants. C’est toujours dans ce cadre que son Excellence nous a rendu visite pour essayer de faire avancer un certain nombre de dossiers que nous sommes en train de traiter en ce moment », explique le maire.



Les deux personnalités ont des attentes qui portent sur la consolidation des relations entre la Turquie et le Mali, entre les collectivités des deux pays afin d’arriver au mieux-être des deux populations. Pour sa part, l’ambassadeur a salué l’accueil cordial et chaleureux qui lui a été réservé par le maire du District. Il a exprimé sa volonté ferme de booster davantage les relations déjà existantes entre les deux pays.







Ibrahima Ndiaye