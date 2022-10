Affaire des 46 militaires : Les pays anglophones dans la danse - abamako.com

Affaire des 46 militaires : Les pays anglophones dans la danse Publié le mercredi 5 octobre 2022 | Mali Tribune

© aBamako.com par AS

Diplomatie: le président Sierra Leonais, Julius Maada BIO, reçu par le président de Transition, Assimi Goïta, à Koulouba

Bamako, le 30 septembre 2022. SEM Julius Maada BIO, Président de la République de la Sierra Léone, a été reçu par le colonel Assimi Goïta, Chef de l`Etat, à Koulouba ce vendredi Tweet

Après la médiation des pays francophones, c’est le tour des pays anglophones de rentrer dans la danse dans cette crise diplomatique qui oppose le Mali et la Côte d’Ivoire dans l’affaire dite des 46 militaires.



Alors qu’Alassane Ouattara a envoyé des émissaires la semaine dernière auprès du très influent marabout de Nioro, le Chérif Bouyé afin que ce dernier use de son influence auprès des autorités de la Transition pour la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako. Parallèlement, une délégation de haut niveau dépêchée par la Cédéao a séjourné à Bamako le jeudi dernier, pour essayer de désamorcer la tension entre les deux capitales. Mais cette mission a été boycottée si on peut le dire comme ça. Parce que Macky Sall n’était pas du voyage alors qu’il a été désigné en sa tête. Idem pour Faure Gnassingbé, le Président du Togo et médiateur en chef dans ce dossier. Il a préféré envoyer son chef de la diplomatie tout en laissant la voie aux pays anglophones pour mener des négociations. Après quelques heures de négociations entre les deux parties, on pouvait lire sur le visage de deux Chefs d’Etat la complexité de cette affaire même si certains affirment que les lignes ont bougé à l’issue de cette rencontre. Mais à la sortie de cet huis-clos, Nana Akufo-Addo du Ghana, Adama Barrow de la Gambie ont soigneusement évité la presse.



Selon des sources anonymes proches de ce dossier, à l’issue de cet huis-clos, les autorités maliennes ont fait venir 4 des 46 militaires ivoiriens pour discuter avec Nana Akufo-Addo et Adama Barrow. Mais il s’avère que ces 4 militaires sont respectivement Sud-africains et Sierra-léonais.



Aussitôt, le Président Sierra léonais, le général Julius Maada Bio s’est empressé à Bamako au lendemain de la visite de la délégation de la Cédéao. La même source nous a confié que Julius Maada Bio a assuré le Président Goïta que la Sierra-Léon n’a rien à voir dans cette affaire tout en martelant un dénouement heureux entre Bamako et Abidjan.



Affaire à suivre…