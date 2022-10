PDESC 2023-2027 du district de Bamako : La restitution provisoire - abamako.com

PDESC 2023-2027 du district de Bamako : La restitution provisoire Publié le mercredi 5 octobre 2022 | Mali Tribune

La mairie du District de Bamako a procédé le 29 septembre, à la restitution publique de son rapport provisoire du Programme de Développement, économique, social et culturel du District de Bamako (PDESC), pour la période 2023-2027. Présidé par la première adjointe au maire du District, l’événement a vu la présence d’un public venu nombreux pour la circonstance.



L’élaboration du PDESC, 2023-2027, à en croire les acteurs, a obéi à certaines étapes, notamment la consultation publique pour recueillir l’aspiration de la population, puis la consultation des services déconcentrés de l’Etat, ainsi que la phase d’orientation du diagnostic des actions à mener pour faciliter le bien-être des populations de Bamako.



C’est à la suite de tout cela, qu’un rapport provisoire a été élaboré, lequel contient toutes les actions qui ont été énumérées par les partenaires. Cependant, la présente cérémonie de restitution vise à informer les populations si elles se retrouvent dans ledit rapport et aussi de prendre en compte leurs suggestions et recommandations. A souligner, que le PDESC est un document de planification efficace qui porte sur le moyen terme et doit permettre de contribuer au développement harmonieux de tous les quartiers de la Commune.



La réforme de la Décentralisation au Mali confère aux Collectivités territoriales des pouvoirs de décision en matière de programmation dans leurs domaines d’attributions respectifs. Ainsi, la loi n° 2017-051 du 02 octobre 2017 portant Code des Collectivités territoriales précise en ses articles 22, 95 et 163 pour la Commune, le Cercle et la Région que les Collectivités territoriales règlent par leurs délibérations leurs affaires, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. L’article 3 de cette même loi confère aux Collectivités territoriales la compétence de planifier et d’organiser les actions de développement sur son territoire.



Ibrahima Ndiaye