Médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire : La mission de haut niveau de la CEDEAO garde le silence après un court séjour à Bamako Publié le mercredi 5 octobre 2022 | Le Matin

© aBamako.com par AS

Diplomatie: le président Sierra Leonais, Julius Maada BIO, reçu par le président de Transition, Assimi Goïta, à Koulouba

Bamako, le 30 septembre 2022. SEM Julius Maada BIO, Président de la République de la Sierra Léone, a été reçu par le colonel Assimi Goïta, Chef de l`Etat, à Koulouba ce vendredi Tweet



Le président de transition malien, colonel Assimi Goïta, entre les présidents Nana Addo Akufo du Ghana (à gauche) et Adama Barrow de la Gambie à Bmako le jeudi 29 septembre 2022.



Le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a reçu jeudi dernier (29 septembre 2022) une délégation de haut niveau de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CÉDÉAO). Conduite par les présidents Adama Barrow de la Gambie et Nana Akufo-Addo du Ghana, la mission était aussi composée du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, et du médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan. Cette mission a été l’une des recommandations de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernements de l’organisation sous-régionale tenue à New York (Etats-Unis) la semaine dernière en marge des travaux de la 77e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies. Après des séances de travail restreintes et des huis clos entre les trois présidents, la mission a quitté Bamako en début de soirée sans faire aucune déclaration à la presse.



Rien n’a donc filtré par rapport aux négociations sur la libération des 46 «mercenaires» ivoiriens interpellés le 10 juillet 2022, à l’aéroport international Modibo Keïta-Sénou (Bamako). En dehors de la CEDEAO, leur libération a été réclamée à maintes reprises par le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres