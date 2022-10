Police nationale : Haï Dramé prend les commandes du Synacompol - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Police nationale : Haï Dramé prend les commandes du Synacompol Publié le mercredi 5 octobre 2022 | Le Matin

Tweet





Le 5e congrès ordinaire du Syndicat national des commissaires de police (Synacompol) s’est tenu samedi dernier (1er octobre 2022) à l’Ecole nationale de police. A cette occasion le commissaire de police Haï Dramé a été élu (avec 54 voix sur un total de 60 voix) comme Secrétaire général à la tête d’un bureau national composé de 25 membres. Le poste de Secrétaire général adjoint revient à Hamadoun Bilal Traoré et celui de secrétaire aux revendications à Attaher Ag Elmihdy.











Le tout nouveau secrétaire général du Synacompol s’est engagé à défendre la police en général, principalement des commissaires. «Je prends l’engagement de soutenir toutes propositions allant dans le sens de l’intérêt de la police», a-t-il assuré. Les travaux de ce cinquième congrès ordinaire du Synacompol ont été supervisés par un représentant du ministère de la sécurité et de la protection civile et un représentant de la Direction nationale de la police.



O.A



Source : LE MATIN