Lors de l’ouverture de la session d’octobre du CNT, lundi 3 octobre 2022, le président de l’institution législatif de la Transition, colonel Malik Diaw, a rendu un vibrant hommage au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Tout en le qualifiant « d’imperturbable », Malik Diaw rassure que « si le président Amadou Toumani Touré a été le soldat de la démocratie au Mali, son cadet Assimi Goïta se trouve être le soldat de la renaissance du Mali ».



Au nom de l’ensemble des membres du Conseil national de Transition, le colonel Malik Diaw a rendu les hommages les plus mérités à son frère de compagnon d’armes, colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, lors de l’ouverture de la session d’octobre le lundi 3 octobre 2022. « A votre nom, je le (Assimi Goïta) félicite à nouveau pour tous les efforts qu’il ne cesse de fournir dans la conduite sereine de la transition et lui assure de toute notre détermination à œuvrer ensemble pour le renouveau de la mère patrie », a-t-il réaffirmé, tout en se réjouissant que « le soldat » n’a jamais démérité malgré les multiples soubresauts et adversités que le Mali a connues ces derniers temps.



A ses dires, « si le président Amadou Toumani Touré a été le soldat de la démocratie au Mali, son cadet Assimi Goïta se trouve être le soldat de la renaissance du Mali ». Une occasion pour lui de saluer également le discours « patriotique » du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations unies, lors de sa 77e Assemblée générale aux Etats-Unis. « Nous nous réjouissons que son discours hautement patriotique et historique ait clairement exprimé les aspirations profondes du peuple malien et mis à nu les agissements sournois et discourtois de certains acteurs malveillants contre notre pays », a-t-il indiqué. Et le président du CNT d’ajouter : « Nous saluons, en outre, ladite intervention pour avoir été, à tous les égards, l’opportunité de réaffirmer à la face du monde l’indépendance et la souveraineté du Mali ».



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS