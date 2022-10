Affaire Pogba : Mathias Pogba a déjà perdu très gros ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Affaire Pogba : Mathias Pogba a déjà perdu très gros ! Publié le mercredi 5 octobre 2022 | footmercato.net

© Autre presse par DR

Affaire Pogba : Mathias Pogba a déjà perdu très gros !

Tweet

Placé en détention provisoire et mis en examen pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, Mathias Pogba a appris une bien mauvaise nouvelle.



L'affaire Pogba est partie pour durer. Tout a commencé le 27 août dernier lorsque Mathias Pogba a publié sur les réseaux sociaux des vidéos où il promet de faire d'énormes révélations sur son frère Paul. La suite, on la connaît. Mathias accuse le joueur de la Juventus de plusieurs faits graves et d'avoir notamment fait appel à un marabout pour faire du mal à Kylian Mbappé. Puis, on a appris que La Pioche avait été retenue jusqu'à 4 heures du match en mars dernier en marge d'un rassemblement de l'équipe de France. Mis en joue par deux hommes cagoulés et armés, il est invité à payer 13 M€, dont 3 M€ en liquide.