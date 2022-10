Lutte contre le terrorisme au Mali: vers la militarisation de la police et la protection civile - abamako.com

Accueil



Politique
Lutte contre le terrorisme au Mali: vers la militarisation de la police et la protection civile
Publié le jeudi 6 octobre 2022 | Nouvel Horizon

Cérémonie de prestation de serment de nouveaux Commissaires et Officiers de Police Nationale

Le président de la Transition, Chef Suprême des Armées, le Colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de sortie de la 17è promotion des Elèves Commissaires et de la 22è promotion des Officiers de la Police Nationale. C’était à l’Ecole Nationale de Police Amadou Touré dit Ghandi Tweet





La lutte contre le terrorisme prend une nouvelle dimension au Mali. Dans le but de lutter efficacement contre l’insécurité et le terrorisme et afin de faire face aux multiples défis sécuritaires et pour combler le vide créer par le faible nombre de militaires, le ministre de la sécurité et de la (…)



AWA CHOUAIDOU TRAORÉ



Source: NOUVEL HORIZON