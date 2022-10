Aide au développement au Mali : Les Etats-Unis octroient une nouvelle enveloppe de 101 milliards de FCFA - abamako.com

Aide au développement au Mali : Les Etats-Unis octroient une nouvelle enveloppe de 101 milliards de FCFA
Publié le jeudi 6 octobre 2022 | Le Pays

Dans un communiqué publié par leur ambassade le mardi 4 octobre 2022, les Etats-Unis d’Amérique (USA) ont accordé au Mali un nouveau financement d’aide au développement d’un montant de 148,5 millions dollars, soit 101 milliards de FCFA. Ce nouveau financement survient suite à un amendement à l’accord d’aide au développement entre les deux pays. C’était entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, et la directrice de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international au Mali (Usaid), Mme Miriam Lutz.



148,5 millions dollars, soit 101 milliards de FCFA, c’est le montant total du financement accordé au Mali par les Etats-Unis d’Amérique. Un financement qui s’ajoute aux 250 millions de dollars, soit 170 milliards de francs CFA, accordé au Mali l’année dernière. Selon l’ambassade américaine, cet appui financera les secteurs prioritaires de développement. « Ce soutien du peuple américain au Mali, à travers l’Usaid, ne représente qu’une partie de notre aide globale. Il couvrira le financement de nouvelles activités et celles en cours dans les domaines de la santé, de la gouvernance, de l’agriculture et de l’éducation de base », a souligné l’ambassade dans cette annonce. Et d’ajouter que la signature de cet accord d’aide au développement représente l’engagement indéfectible des Etats-Unis en faveur d’un Mali plus pacifique et plus prospère, qui dirige son propre développement.



Il faut rappeler que cet amendement prévoit 17 millions de dollars, soit 11,5 milliards de francs CFA en aide d’urgence au profit du secteur de l’agriculture et la nutrition destinée aux communautés maliennes pour faire face à la flambée des prix sur les aliments causée par la crise russo-ukrainienne. « Ce nouveau financement permettra directement à 300 000 familles d’agriculteurs de bénéficier d’engrais et de semences améliorées afin de renforcer la capacité du pays à pouvoir nourrir sa population sans avoir à dépendre d’importations onéreuses », a indiqué l’ambassade des Etats-Unis.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS