© Autre presse par DR

Madame Dembélé Madina Sissoko, Ministre des Transports et des Infrastructures.

Dans un message adressé aux élèves et parents d’élèves à l’occasion de cette rentrée scolaire 2022-2023, le ministère des transports a invité ces cibles au respect d’un certain nombre de mesures. Nous vous proposons ici l’intégralité du message.



Savez-vous qu’au Mali, 60% des accidents de la circulation routière concernent les jeunes et près de 80% de ces accidents impliquent les engins à deux (02) roues ?

En cette rentrée des classes 2022-2023, le Ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dembélé Madina Sissoko, invite les parents d’élèves, les élèves et étudiants et l’ensemble des usagers de la route, à observer les civilités ci-après :

• Parents d’élèves :

- Assurez- vous de la maitrise de la moto et du Code de la Route par vos enfants et exigez le port du casque !

- Apprenez aux enfants comment traverser la chaussée !

• Elèves et étudiants propriétaires de motos et de vélos :

- Empruntez les voies cyclables là où elles existent tout en respectant les passages-piétons et les autres signalisations de la route. Le port du casque est vital.

• Piétons :

- Redoublez de vigilance lors de la traversée de la route et empruntez les passages qui vous sont dédiés !

• Automobilistes :

- Soyez tolérants et courtois pour faciliter le passage des élèves et étudiants !

* Motocyclistes :

- N’oubliez pas que le port du casque est obligatoire, selon l’article 27 du Code de la route. A partir du 1er décembre 2022, des contrôles seront régulièrement organisés.



Le Ministre des Transports et des Infrastructures sait pouvoir compter sur la compréhension de tous et de chacun.



Bonne année scolaire 2022-2023.