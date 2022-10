Rentrée scolaire 2022-2023 : Le PM par intérim procède au démarrage effectif - abamako.com

Lancement de la Rentrée scolaire 2022-2023

Bamako, le 03 octobre 2022. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a procédé au lancement de la rentrée scolaire 2022-2023 Tweet

Comme annoncé, ce lundi 3 octobre a vu le démarrage officiel de la rentrée scolaire 2022-2023. Le ton a été donné par le Premier ministre (PM) par intérim, colonel Abdoulaye Maiga. C’était au Groupe scolaire Mamadou Konaté, sis au Quartier du fleuve, en présence de plusieurs membres du gouvernement, au premier rang desquels, avait Mme le ministre de l’Education nationale, Sidibé Dédéou Ousmane.



Placée sous le thème « l’enseignement fondamental et la lutte contre les changements climatique, un élève un arbre », la rentrée scolaire 2022-2023, marque le début des cours dans toutes les structures scolaires relevant du ministère de l’Education Nationale sur toute l’étendue du Territoire national.



Avant de procéder au lancement officiel, sous les regards des personnalités présentes avec à leur tête le Premier ministre par intérim, on a assisté à la montée des couleurs, suive d’un cours sur le changement climatique par les officiels, en lien avec le thème retenu pour cette année.



Interrogée après le lancement officiel de cette rentrée, Mme Camara, Directrice du Groupe scolaire Mamadou Konaté A dira que la reprise des cours ce lundi s’est très bien passée, car selon les instructions de Mme la ministre de l’Education Nationale, depuis le 16 septembre dernier, l’administration a repris, en prenant toutes les dispositions sécuritaires administratives et hygiéniques.



De leur côté, les enseignants se disent prêts pour la bonne réussite de cette année scolaire qui vient de démarrer. Par ailleurs ils demandent au Gouvernement de prendre en compte leurs doléances afin d’éviter tout désordre.



Notons que ce lancement officiel a été aussi mis à profit pour procéder à la plantation de dix pieds d’arbres, à l’intérieur de la cour dudit Groupe scolaire.



Diakalia M Dembélé



