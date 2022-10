Rentrée scolaire et sécurité des enfants : ‘’A Mon Mali’’ offre des panneaux de signalisation et des gilets aux écoles - abamako.com

Rentrée scolaire et sécurité des enfants : ''A Mon Mali'' offre des panneaux de signalisation et des gilets aux écoles Publié le jeudi 6 octobre 2022 | Le challenger

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023 qui est intervenue le lundi 3 octobre 2022, l’association ‘’À mon Mali’’ a initié une campagne de soutien aux écoles pour la protection et la sécurisation des élèves au moment de la traversée des voies routières. Lancée au groupe scolaire de Banconi près de Luna Park, elle a pour but de soutenir les établissements et les plus hautes autorités du pays à la sécurisation de nos enfants pendant l’année scolaire.



Cette campagne de soutien aux écoles de protection et de sécurisation des élèves au moment de la traversée des voies routières entre dans le cadre des activités citoyennes de l’association ‘’A Mon Mali’’. Elle consiste à offrir des panneaux de signalisation, des gilets et des tee-shirts aux directions des écoles dans le District de Bamako afin de les aider dans leur combat de sécurité routière. L’association sillonnera toutes les communes de Bamako pour cette activité citoyenne.



D’ores et déjà, le jour de la rentrée scolaire, plusieurs écoles situées aux abords des artères publiques ont bénéficié du soutien de l’association qui a offert des gilets et des panneaux de signalisation. L’initiative a été salutaire pour les autorités scolaires rencontrées. Les directeurs d’écoles et les coordinateurs ont remercié les membres de l’association et ont promis que bon usage sera fait des matériels reçus.



L’association ‘’À mon Mali’’ poursuivra cette initiative tout au long de l’année scolaire 2022-2023.



A noter que ‘’A Mon Mali’’ est une association apolitique ayant pour mission de soutenir la Transition politique, le Mali tout court. Elle a pour objectif principal de contribuer au renforcement de la citoyenneté, à l’unité nationale, la cohésion sociale et la paix. Elle sera une force de sensibilisation et de veille citoyenne pour aider notre pays à sortir de la crise multidimensionnelle qu’il traverse depuis 2012. Elle est composée de toutes les couches sociales du Mali sans discrimination.



Drissa Togola