Crash de Sukhoi SU-25 des FAMa à Gao : Une commission d'enquête dépêchée sur place Publié le jeudi 6 octobre 2022 | Le challenger

Cérémonie de remise des aéronefs militaires par le Président Assimi Goïta

Bamako, le 09 août 2022. Le Président de la Transition, le colonel Assimi GOÏTA, a présidé la Cérémonie de remise des aéronefs militaires au pavillon de l`aéroport international Modibo Kéita





Dans son communiqué n°058, l’Etat-major Général des Armées du Mali se prononce sur le crash de l’avion de combat de type Sukhoi SU-25, intervenu le 04 octobre 2022 à Gao de retour d’une mission effectuée en appui aux populations civiles de la région. Le commandement militaire écarte toute action hostile sur l’appareil et annonce l’envoi d’une commission d’enquête dépêchée pour mener des investigations afin de déterminer les circonstances et les causes de l’accident.



«L’Etat-major Général des armées informe l’opinion que le 04 octobre 2022, à 09h 26, un avion de combat de type Skhoi SU-25 appartenant aux Forces Armées Maliennes et portant l’immatriculation TZ-20C, s’est écrasé dans la zone aéroportuaire de Gao de retour d’une mission effectuée en appui aux populations civiles de la région. Une commission d’enquête a été dépêchée pour mener des investigations afin de déterminer les circonstances et les causes de l’accident. A ce stade, les circonstances tendent à écarter toute action hostile sur l’appareil », peut-on lire dans le communiqué n°058 de l’Etat-major général des Armées.



Selon le communiqué, le bilan provisoire comptabilise deux (2) morts (le pilote et un personnel navigant au sol) sans révéler leurs identités. Les deux morts en service aérien commandé sont-ils tous des maliens ou des instructeurs russes ? Toujours selon le texte officiel de l’Armée malienne, l’accident a fait 10 blessés au sol (02 civils blessés légers et 08 militaires dont 02 graves). Les services spécialisés de l’ASECNA, de la Protection Civile du Mali et de la MINUSMA ont immédiatement réagi en appui aux FAMa mobilisés pour maitriser l’incendie. « Les équipes de déminage du Génie militaire ont neutralisé les munitions embarquées pour circonscrire tout risque secondaire d’explosion. La situation est sous contrôle et ne présente aucun danger. Après une brève fermeture par précaution, l’aéroport de Gao a été rouvert à la circulation aérienne. L’Etat-major Général des Armées apprécie la collaboration et le soutien de tous les acteurs impliqués dans la gestion de cet accident. Toute évolution de la situation fera l’objet d’un communiqué », précise la note signée par le directeur de l’information et des relations publiques des Armées, Colonel Souleymane Dembélé. L’Etat-major Général des Armées, a-t-il ajouté, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Ce crash est le troisième accident qui a frappé la flotte aérienne des Forces armées maliennes. En janvier 2019, un hélicoptère s’est écrasé à Kati au cours des préparatifs de la fête du 20 janvier. Un avion de chasse Super Tucano a fait un crash, le mardi 07 avril 2020 à Sévaré de retour d’une mission au nord du pays. Le capitaine Moussa Maïga et le sous-lieutenant Boubacar Traoré ont perdu la vie dans cet accident. Les conclusions des enquêtes de ces deux accidents n’ont jamais été rendues publiques par le commandement militaire. L’Etat-major général des Armées va-t-il publier les conclusions de la commission d’enquête dépêchée cette fois sur place ? Toute évolution de la situation, rassure le directeur de l’information et des relations publiques, fera l’objet d’un communiqué.



