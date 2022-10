Classement FIFA d’octobre 2022 : Le Mali conserve toujours son 8è rang en Afrique - abamako.com

Classement FIFA d'octobre 2022 : Le Mali conserve toujours son 8è rang en Afrique Publié le jeudi 6 octobre 2022

Eliminatoires CAN 2023/ Mali 4-0 Congo

Bamako, le 04 juin 2022. En match comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte-d`Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont étrillé les Diables rouges du Congo 4 buts à 0 au stade du 26 mars.

La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié ce jeudi 6 octobre 2022 le classement de ce mois. Dans ce nouveau classement des nations, pratiquement aucun bouleversement n’est à signaler sur l’échiquier africain par rapport au classement du mois d’août. Puisqu’il n’y a pas eu de compétitions majeures pour les sélections si ce n’est la fenêtre FIFA de septembre dernier que les sélections africaines ont consacrée aux matchs amicaux.



Ainsi, le Mali reste au 8è rang africain acquis depuis le mois de février et à la 46è place mondiale. Sur le tableau africain, le Sénégal (18è mondial) fait toujours la course en tête, devant le Maroc (22è mondial), la Tunisie (30è mondial). Le Nigeria (32è mondial), l’Algérie (37è mondial), l’Égypte (39è mondial) et le Cameroun (43è mondial) occupent, respectivement les 4è, 5è, 6è, et 7è place, alors que la Côte d’Ivoire (48è mondial) et le Burkina Faso (54è mondial) se classent 9è et 10è.



