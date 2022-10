Lutte contre l’exploitation frauduleuse des richesses du sous-sol malien : Une mission effectuée sur le terrain dresse son bilan - abamako.com

Lutte contre l'exploitation frauduleuse des richesses du sous-sol malien : Une mission effectuée sur le terrain dresse son bilan Publié le jeudi 6 octobre 2022

L`orpaillage

Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation frauduleuse des richesses du sous-sol malien, une mission du Ministère des Mines, de l’Energie de l’Eau, avec l’appui du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et du Ministère des Transports et des Infrastructures, a sillonné au cours du premier semestre 2022, certaines localités des cercles de Kangaba, Kénièba Konlondieba et Yanfolila. C’est ce que nous apprend une communication faite par le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau au Conseil des ministres du mercredi 05 octobre 2022.



Démantèlement de vingt-neuf sites d’exploitation frauduleuse, interpellation de 136 exploitants illégaux mis à disposition de la justice, d’importantes quantités d’équipements saisis et remis à la justice ; telle se présente la moisson faite par cette mission qui, selon la communication du ministre, a constaté une grande affluence d’exploitants illégaux issus de plusieurs nationalités.



« Ces exploitants illégaux, en plus de causer d’énormes dégâts environnementaux, spolient notre pays d’une quantité importante de devises. » lit-on dans le communiqué issu du conseil des ministres. Le même communiqué a ajouté qu’afin de juguler ce fléau, le Gouvernement réaffirme sa volonté de renforcer et de multiplier les missions de contrôle à travers une brigade spéciale.



ANDROUICHA