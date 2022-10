Mali – Guinée : une coopération consolidée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali – Guinée : une coopération consolidée Publié le jeudi 6 octobre 2022 | Présidence

Tweet



Le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA a reçu cet après-midi, une importante délégation du Conseil National de Transition de la Guinée, conduite par son Président, l’honorable Dansa KOUROUMA, à ses côtés, le Président du Conseil National du Mali, l’Honorable Malick DIAW.





C’était pour transmettre à Son Excellence monsieur le Président de la Transition du Mali, les salutations fraternelles du Président de la Transition de la Guinée, le Colonel Mamady DOUMBOUYA, Chef de l’État, à travers lui, les salutations de tout le peuple frère de Guinée qui suit avec beaucoup d’admiration, et de reconnaissance, signe d’espoir, tout ce qui se passe au Mali a indiqué, l’honorable Dansa KOUROUMA, le Président du Conseil National de Transition, à sa sortie d’audience.



L’hôte de marque a loué le travail de transformation sociale, politique et économique qui s’opère actuellement au Mali et rappelé que « l’histoire a fait que nos deux peuples sont les mêmes » et de poursuivre , la Guinée est rentrée dans sa Transition après le Mali, comme dieu sait faire les choses, comme nos destins sont liés, il se trouve aujourd’hui que nos deux pays sont en train de conjuguer les efforts pour résister à l’isolement, conjuguer les efforts pour mutualiser leurs chances de réussite, conjugués les efforts pour créer l’espoir et donner la prospérité sociale et économique à nos deux peuples.



Nous sommes ici pour réaffirmer à monsieur le Président de la Transition du Mali, l’engagement du CNT de Guinée et du Mali à soutenir leurs actions, c »est-à-dire les actions de nos deux Présidents, les actions de nos deux Gouvernements, en tant qu’organes législatifs qui ont une interaction très solide avec l’exécutif, s’engager aussi à leurs côtés pour consolider leurs pouvoirs, à consolider les actions et celles des deux Gouvernements, en vue de contribuer de manière irréversible au changement des manières de faire, surtout les conditions d’exercice du pouvoir dans nos deux pays.







Le plus important, dixit monsieur Dansa KOUROUMA, c’est d’avoir l’opportunité de partager avec monsieur le Président de la transition, les actions initiées, par les deux organes législatifs pour soutenir les réformes futures sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan économique et institutionnel, ensuite à collaborer pour la plus grande similitude des actions communes.



Pour conclure, le Président du Conseil National de Transition de la Guinée s’est enfin réjoui des sages conseils de Son Excellence, le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État du Mali dans un langage pragmatique avec l’humilité qui est reconnue de lui par tous les pays africains aujourd’hui.



Il nous a prodigué des conseils d’être et nous avons sollicité monsieur le Président de la Transition des sages conseils parce que quand dieu vous place à la tête d’un État je pense que c’est quelque chose d’important, et vous avez un contact naturellement privilégié avec dieu que les autres, parce que le choix est difficile pour conduire les destinées d’un pays.



En amont à cette audience qui conforte les relations de fraternité entre nos deux pays, il convient de rappeler la vitalité de la coopération bilatérale et multilatérale, corroborée par la participation des membres du gouvernement du Mali, à un Conseil des ministres de la Guinée, la présence de Son Excellence le Colonel Mamady DOUMBOUYA aux festivités marquant le 62ᵉ anniversaire de l’Indépendance de notre pays, ensuite la présence d’une forte délégation du Mali à la célébration de l’anniversaire de l’Indépendance de la République de Guinée et plusieurs autres actions similaires.



Présidence de la République du Mali