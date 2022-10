Session inaugurale de l’Administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée: les réformes effectuées au cœur du Conseil supérieur - abamako.com

Publié le jeudi 6 octobre 2022

Session inaugurale du Conseil supérieur de l`administration pénitentiaire et de l`éducation surveillée

Bamako, le 06 octobre 2022. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a présidé la cérémonie d'ouverture de la session inaugurale du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée dans son département







La Session inaugurale du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée à débuté ses travaux ce jeudi 06 octobre 2022 sous la présidence du ministre de la Justice et de Droits de l'Homme, Garde des Sceaux.



Le ministre Kassogue a traduit l'importance de cette session inaugurale pour son département en deux raisons.

La première est d’ordre juridique, car il s’agit de la mise en œuvre effective des dispositions de la Loi n°2016-031 du 7 juillet 2016 portant statut des Fonctionnaires du Cadre de la Surveillance des Services pénitentiaires et de l’Education surveillée, prévoyant le Conseil Supérieur de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée dont le rôle est d’assister le Ministre chargé de la Justice dans le cadre de la réflexion sur la mission de service public de l’Administration Pénitentiaire, en formulant des avis et en établissant des rapports sur les questions qui lui sont soumises.



La deuxième raison est d’ordre contextuel. Le ministre a fait constater que l’Administration Pénitentiaire est, depuis un certain, au centre d’une dynamique qui a positivement affecté tous les segments du fonctionnement du service, des infrastructures aux procédures et méthodes de travail, en passant par les normes relatives aux conditions de détention dans les différents établissements pénitentiaires.



Lors de cette session, le Conseil doit également examiner tous les projets de texte initiés et donner son avis avant leur introduction dans le circuit d'adoption par le gouvernement. Il est aussi consulté sur les politique de recrutement, de perfectionnement et de déontologie pénitentiaire, et de l'éducation surveillée.



Dans son discours, le Ministre Mamadou Kassogue a noté certaine avancées dans ces dernières années, qui ont pu être obtenues grâce à la vision et aux orientations éclairées du Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat. Il s'agit entre autre des nouvelles infrastructures pénitentiaires parmi lesquelles figure en bonne place la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako délocalisée à Kénioroba, réalisée à plus de 11 milliards de francs CFA, qui constitue une maison d’arrêt de référence dans la sous-région. Le management qualitatif du service et le dévouement remarquable du personnel, à tous les niveaux ont fait changer le visage de l’Administration Pénitentiaire du pays au point d’être citée en exemple dans l’espace sous-régional voire régional.



aBamako.com