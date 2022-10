Compétition interclubs de la CAF et célébration du Mawilid 2022: un compromis trouvé pour que les matchs et la célébration religieuse se déroulent au stade du 26 mars - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Compétition interclubs de la CAF et célébration du Mawilid 2022: un compromis trouvé pour que les matchs et la célébration religieuse se déroulent au stade du 26 mars Publié le vendredi 7 octobre 2022 | Notre Printemps

© aBamako.com par AS

Célébration du Maouloud 2019 au stade du 26 Mars

Le Stade du 26 Mars a abrité le 16 Novembre 2019, la célébration du Maouloud 2019 au stade du 26 Mars Tweet



Comptant pour le 2ème tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF de la saison 2022- 2023, des matchs opposant le Djoliba AC champion en titre a un club algérien , et l’AS Réal de Bamako, vice-champion a un club ghanéen doivent se dérouler à Bamako ce weekend du 8 et 9 octobre. Cette compétition coïncide avec la célébration du Maouloud édition 2022. Ces deux évènements majeurs pour le Mali et qui doivent se dérouler dans la même journée sur le même stade a suscité beaucoup de débat. En effet, le suspense était de mise par rapport au lieu, c’est a dire le stade 26 Mars , ou le (…)



R



ALPHA C. SOW – NOUVEL HORIZON