Renouveau dans le secteur de la justice : la première session du conseil supérieur de l’administration pénitentiaire s’est tenue hier

Session inaugurale du Conseil supérieur de l`administration pénitentiaire et de l`éducation surveillée

Bamako, le 06 octobre 2022. Le ministre de la Justice et des Droits de l`Homme a présidé la cérémonie d`ouverture de la session inaugurale du Conseil supérieur de l`administration pénitentiaire et de l`éducation surveillée dans son département