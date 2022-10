Gendarmerie n°1 de Bamako : Le colonel Youssouf Otto Diallo prend le commandement - abamako.com

Gendarmerie n°1 de Bamako : Le colonel Youssouf Otto Diallo prend le commandement Publié le vendredi 7 octobre 2022 | L'Essor

Le colonel Youssouf Otto Diallo est désormais le commandant de la gendarmerie n°1 de Bamako. Il succède à ce poste au colonel-major Seydou Kamissoko.















Le colonel Youssouf Otto Diallo reçoit le drapeau de commandement des mains du colonel-major Seydou Kamissoko







La cérémonie de passation, qui a eu lieu mercredi dernier au camp n°1 de la gendarmerie nationale entre les deux officiers supérieurs, s’est déroulée sous la supervision du directeur général de la gendarmerie nationale, le général Sambou Minkoro Diakité. C’était en présence de la hiérarchie militaire.





Moment empreint de solennité et d’émotion, le commandant sortant de la gendarmerie n°1 de Bamako, le colonel-major Seydou Kamissoko, a, juste après l’ouverture du ban, passé le drapeau au directeur général de la gendarmerie nationale, qui, à son retour, l’a remis au nouveau commandant. Ainsi, le colonel Youssouf Otto Diallo a été investi dans ses fonctions.







Dans une brève intervention, le directeur général de la gendarmerie nationale a remercié le commandant sortant pour les efforts qu’il a accomplis à la tête de la région. « Quand je l’invitais à assumer cette mission, c’était aux heures les plus difficiles de démarrage de la Transition. Il a su porter haut le flambeau», a témoigné le général Sambou Minkoro Diakité.







Produit du Prytanée militaire de Kati et de l’école militaire interarmes de Koulikoro (Emia), le colonel Youssouf Otto Diallo est diplômé de l’école d’état-major nationale de Koulikoro et de l’école de guerre aux états-Unis d’Amérique. Il fut instructeur permanent aux écoles de la gendarmerie nationale puis commandant de la 2è Unité d’intervention et de secours de la protection civile. Mais aussi secrétaire particulier du directeur général de la protection civile, directeur régional de la protection civile de Tombouctou et de Mopti.





Le colonel Diallo a également eu l’honneur de commander l’école des officiers de la gendarmerie nationale avant d’être nommé au poste de commandant des écoles et des Centres de formation de la gendarmerie nationale en 2019. Il prendra, plus tard, le commandement de l’inspection de la gendarmerie nationale.