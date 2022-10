Entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Assimi Goïta : Le Président de la transition invité au 2e sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Assimi Goïta : Le Président de la transition invité au 2e sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg Publié le vendredi 7 octobre 2022 | Le Républicain

© Présidence de CI par DR

Cérémonie solennelle d`ouverture du premier Sommet de Haut Niveau Russie - Afrique, à Sotchi (Russie)

Le Président Ibrahim Boubacar KEÏTA a pris part à la cérémonie solennelle d`ouverture du premier Sommet de Haut Niveau Russie - Afrique, à Sotchi en Russie, ce jeudi 24 octobre 2019. Tweet



Le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, et le président russe, Vladimir Poutine, se sont entretenus, hier mardi 4 octobre 2022, par téléphone au sujet du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. « J’ai eu un riche entretien téléphonique avec S.E.M Vladimir Poutine. Nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment économique et sécuritaire. Je salue un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel », a tweeté le président de la transition le Colonel Assimi Goïta.



Selon le service de presse du Kremlin, cette conversation, qui est une initiative de Bamako, a permis aux deux parties de réaffirmer l’importance de consolider les efforts pour lutter contre le terrorisme. « Les parties ont souligné l’importance de la réalisation de l’initiative russe de transfert à titre gracieux aux pays pauvres de 300.000 tonnes d’engrais bloquées dans des ports européens. »



En septembre dernier, lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghaï, le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé que 300.000 tonnes d’engrais russes étaient actuellement bloquées dans des ports européens et que la Russie se tenait prête à les expédier gratuitement vers des pays en développement dès que les sanctions seraient levées.



Selon le service de presse du Kremlin, lors de l’entretien entre les deux chefs d’État, Vladimir Poutine a aussi invité le président malien à participer à la 2ème édition du sommet Russie-Afrique programmé pour 2023 à Saint-Pétersbourg.



A noter que le Président de la transition au Mali, Assimi Goïta, et le Président russe, Vladimir Poutine s’étaient déjà entretenus, le mercredi 10 août 2022, par téléphone.



M. K. Diakité