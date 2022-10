Cartes Nationale d’identité: Les sous-préfets sommés d’adresser une demande au DG de l’Administration territoriale pour tout retrait. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Cartes Nationale d’identité: Les sous-préfets sommés d’adresser une demande au DG de l’Administration territoriale pour tout retrait. Publié le vendredi 7 octobre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie d`ouverture de la table ronde sur la participation dans le processus électoral des citoyens en général et de ceux en situation de vulnérabilité en particulier.

Bamako, le 27 septembre 2022. L`hôtel Maeva Palace a servi de cadre à la Cérémonie d`ouverture d`une table ronde organisée par l`Institut National Démocratique (NDI) sur la participation dans le processus électoral des citoyens en général et de ceux en situation de vulnérabilité en particulier (les personnes vivant avec handicap, les populations déplacées internes et les populations nomades). Tweet

Dans une lettre adressée par le Directeur Général de l’Administration du Territoire aux sous-préfets, ceux-ci sont appelés à adresser une demande pour le retrait des cartes nationale d’identité (CNI). Ici l’intégralité de ce message datant du 04 octobre dernier.



En vue de faciliter la délivrance des cartes nationale d’identité sur toute l’étendue du territoire national par les Sous-préfets, le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation à travers la Direction Générale de l’Administration du Territoire, a sollicité et obtenu auprès du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, un stock de cartes nationale d’identité.



À ce titre, pour le retrait desdites cartes, vous êtes invités à adresser une demande au Directeur Générale de l’Administration du Territoire.



La demande doit satisfaire aux exigences de la lettre n°3049/MSPC du 25 novembre 2021 du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile relative à la gestion des cartes d’identité nationale et comprend les pièces ci-après :



-une copie légalisée de l’état de versement au trésor ou à la perception des montants du dernier stock retiré ;



-une copie légalisée de la quittance ou du reçu de versement





ANDROUICHA