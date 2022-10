Opération de révision des listes électorales : Ce qu’il faut en savoir - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Opération de révision des listes électorales : Ce qu’il faut en savoir Publié le vendredi 7 octobre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Opération de recensement Spécial au RAVEC

Bamako,le 27 avril 2021. Le gouvernement a procédé à une opération spéciale de Recensement à Vocation d`Etat Civil (RAVEC) Tweet

Démarrée le 1er octobre dernier sur toute l’étendue du territoire national pour s’achever le 31 décembre, la révision des listes électorales se veut une opération annuelle sur la période indiquée.



Les listes électorales sont établies sur la base de données biométriques de l’état civil, comprenant à la fois la photo et l’ empreinte digitale du potentiel électeur.



Ces listes sont établies ou révisées dans chaque commune, ambassade ou consulat par une commission administrative. Celle-ci est placée sous l’autorité du représentant de l’État dans l’arrondissement, de l’ambassadeur ou du Consul pour le cas des Maliens établis à l’extérieur. Chaque commission administrative est composée des membres désignés par l’administration et les partis politiques.



La révision consiste à effectuer dans un premier temps les inscriptions d’offices, les transferts, les radiations et les validations dans un second temps. À l’issue de la première phase, chaque commission administrative dresse le tableau rectificatif comportant les électeurs nouvellement inscrits et ceux radiés par suite de décès. Les populations disposent dès lors de 20 jours pour faire des réclamations au terme desquelles la validation vient boucler le processus censé obtenir un nombre exact des Maliens habiletés à disposer d’une carte d’électeur.



ANDROUICHA