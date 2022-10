Brigade des stupéfiants : Deux Maliens et un Togolais arrêtés pour trafic de faux billets - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Brigade des stupéfiants : Deux Maliens et un Togolais arrêtés pour trafic de faux billets Publié le samedi 8 octobre 2022 | Aujourd`hui

© aBamako.com par momo

Fête de mariage a Bamako.

Bamako, le 24 mai 2015 les dimanches sont les jours de mariage avec des accidents aussi. Tweet

Les enquêteurs de la Brigade des stupéfiants dirigée par le commissaire principal de police Ibrahim Sory Tounkara qui étaient sur la piste d’un réseau international de trafic de drogue viennent de découvrir que le même réseau est impliqué dans la fabrication et la distribution de faux billets au Mali ainsi que dans plusieurs pays de la sous-région.



Selon nos informations, les faits remontent au mardi 20 septembre 2022 lorsque le commandant de la Brigade des stupéfiants Ibrahim Sory Tounkara a été informé par l’un de ses informateurs de l’existence d’un réseau de trafic de stupéfiants, évoluant entre les quartiers de Sabalibougou, Lafiabougou et Quartier du fleuve.



Aussitôt, il a diligenté une enquête avec son équipe d’intervention. Ainsi, après plusieurs semaines de surveillance et de filature, les éléments de ladite Brigade ont intercepté un suspect à Sabalibougou.



Conduit dans les locaux de la brigade pour des investigations plus poussées, les enquêteurs se sont rendus que le l’individu en question qui était suspecté de trafic de drogue était aussi impliqué dans la fabrication et la distribution de faux billets.



Soumis au feu roulant des questions, il a fini par tout avouer. Car, selon le suspect, il était en effet membre d’un vaste réseau de fabrication et de trafic de faux billets depuis leur fabrication dans un atelier clandestin à Bamako jusqu’à la distribution dans les différents quartiers du district de Bamako et dans d’autres pays de la sous-région.



Les recherches ont également conduit les enquêteurs à l’arrestation de deux autres membres du réseau à Lafiabougou et un autre au Quartier du fleuve. Les investigations et fouilles ont permis de saisir de faux billets d’une valeur de 5,73 millions F CFA, des coupures de billets noirs, un des matériels entrant dans la fabrication des faux billets.



Notons que ce réseau est à l’origine des faux billets qui circulent en ce moment à Bamako et ailleurs. L’enquête se poursuit afin de retrouver les autres membres du réseau.



A l’issue de l’enquête préliminaire, les trois suspects ont été présentés au procureur de la Commune VI qui les a placés sous mandat de dépôt. Boubacar Païtao