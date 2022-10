Compétitions interclubs africaines : Le Djoliba et le Réal reprennent les hostilités - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Compétitions interclubs africaines : Le Djoliba et le Réal reprennent les hostilités Publié le dimanche 9 octobre 2022 | Mali Tribune

© aBamako.com par AS

Bamako, le 19 septembre 2022. En match retour comptant pour le 1er tour des préliminaires de la ligue des champions de la CAF, le Djoliba AC du Mali a laminé le Deportivo Mongomo de la Guinée Equatoriale sur le score de 5-0 au stade du 26 mars.

Tweet

Après un instant de répit, les clubs engagés en coupes interclubs de la Caf reprennent les hostilités ce week-end avec les matches allers du 2e tour préliminaire. Occasion pour le Djoliba et le Réal de Bamako d’attendre de pieds fermes le RC Bélouizdad d’Algérie, en Ligue des Champions, et Hearts Of Oak du Ghana, en Coupe de la Confédération.



La fin de semaine sera marquée par les matches allers du 2e tour qualificatif des compétitions africaines interclubs.



Ce second tour préliminaire marque aussi l’entrée en lice des cadors du continent exemptés lors du précédent tour. C’est le cas par exemple du vainqueur de la Coupe Caf, la R.S Berkane qui sera face à Kwara United du Nigeria tombeur du club nigérien de l’AS Douanes ou encore des Ghanéens d’Accra Hearts of Oak qui croiseront le fer avec le Réal de Bamako, le samedi 8 octobre à 16h. Les Scorpions qui ont écarté l’AS Douanes du Burkina Faso (2 fois 0-0 puis 3 tab à 1).



Profitant du forfait de son adversaire, le FC Saint Eloi Lupopo de RD Congo, entraîné par l’ancien sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba, va aussi démarrer sa campagne africaine à cette étape face à Sagrada Esperança d’Angola.



En Ligue des Champions, la compétitions enregistrera aussi l’entrée en jeu des clubs de gros calibre tels que le Wydad Athletic Club, champion en titre, et Al Ahly d’Égypte du Malien Aliou Dieng, recordman ou encore Esperance (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja Club Athletic (Maroc), TP Mazembe (RD Congo) du portier Ibrahim Bosso Mounkoro, en plus du Horoya AC (Guinée) qui s’est qualifié pour le tour prochain suite au retrait de Hawks FC (Gambie).



Grand vainqueur de Deportivo Mongomo suite à sa large victoire de 5-0 après le revers de 2-0, le Djoliba affrontera CR Belouizdad à ce second tour. Ça sera le dimanche 9 octobre toujours au Stade du 26-Mars de Bamako à 16h Certainement, c’est avec confiance que les Rouges de Bamako recevront les Algériens une semaine après avoir remporté le premier trophée de la saison suite à leur victoire de 1-0 sur le Réal de Bamako en Super Coupe du Mali.



Les vainqueurs du deuxième tour préliminaire de la Ligue se qualifient pour la phase de groupes tandis que ceux de la Coupe Caf vont disputer des barrages avec les recalés de la Ligue des Champions pour pouvoir intégrer la phase de groupes de cette seconde compétition interclubs.







Alassane







Oppositions Coupe CAF (2e tour)



Al Akhder (Libye) – Azam FC (Tanzanie)



Hilal AlSahil (Soudan) – Pyramids FC (Egypte)



AS Kigali (Rwanda) – Al Nasr (Libye)



ASCK (Togo) – USM Alger (Algérie)



Elgeco Plus (Madagascar) – Marumo Gallants (Afrique du Sud)



AS FAR (Maroc) – Anglogold Ashanti GBS (Guinée)



Fasil Kenema (Ethiopie) – CS Sfaxien (Tunisie)



Ferroviaro da Beira (Mozambique) – Diables Noirs (Congo)



Kallon FC (Sierra Leone) – Future FC (Egypte)



Kipanga (Zanzibar) – Club Africain (Tunisie)



Kwara United (Nigeria) – RS Berkane (Maroc)



Royal AM (Afrique du Sud) – Zesco United (Zambie)



Sporting Gagnoa (Côte d’Ivoire) – JS Saoura (Algérie)



St Eloi Lupopo (RD Congo) – GD Sagrada Esperança (Angola)



St Michel (Seychelles) – DC Motema Pembe (RD Congo)



AS Real Bamako (Mali) – Accra Hearts of Oak (Ghana)







Oppositions Ligue des Champions (2e tour)



Rivers United (Nigeria) – Wydad AC (Maroc)



Plateau United (Nigeria) – EST (Tunisie)



ASN Nigelec (Niger) – Raja CA (Maroc)



US Monastir (Tunisie) – Al Ahly SC (Egypte)



Vipers SC (Ouganda) – TP Mazembe (RD Congo)



Volcan Moroni/La Passe – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)



ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – Horoya AC (Guinée)



ASKO de Kara (Togo) – JS Kabylie (Algérie)



Djoliba AC – CR Belouizdad (Algérie)



Young Africans (Tanzanie) – Al Hilal (Soudan)



Al Merreikh (Soudan) – Al Ahli Tripoli (Libye)



Flambeau du Centre (Burundi) – Elect/Zamalek



Cape Town City (Afrique du Sud) – Petro Atletico (Angola)



Primeiro de Agosto (Angola) – Simba SC (Tanzanie)



Royal Leopards (Eswatini) – Coton Sport (Cameroun)



Rail Club de Kadiogo (Burkina Faso) – AS Vita Club (RD Congo)