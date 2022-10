GOLF : La malienne Mme Valet Fatou Sy remporte l’open de Tanzanie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport GOLF : La malienne Mme Valet Fatou Sy remporte l’open de Tanzanie Publié le dimanche 9 octobre 2022 | Mali Tribune

Tweet

La Malienne Mme Valet Fatou Sy s’est classée première en score brut à l’édition 2022 de l’Open de golf de Tanzanie, tenu en marge du tournoi All Africa Challenge Trophy 2022. Une grande première pour notre pays.



Bon coup de club de notre compatriote Mme Valet Fatou Sy. En Tanzanie, en marge du prestigieux tournoi All Africa Challenge Trophy 2022 qui vient de se terminer à Dar Es Salaam, en Tanzanie, Mme Valet Fatou Sy a remporté l’Open.



En effet, malgré un contexte difficile pour la pratique de la discipline au Mali, la présidente de la Fédération malienne de golf (FMG), Mme Sanglier Niagalé Mariam Diané et Mme Valet Fatou Sy ont participé à ce tournoi international. Cette présence, selon nos informations, est le fruit de l’engagement patriotique du bureau de la Fédération malienne de golf conduit avec dextérité par Mme Sanglier Niagalé Mariam Diané. Malgré l’absence de fonds et de soutien, selon nos informations, elle a honoré le pays en répondant favorablement à l’invitation de la Fédération tanzanienne de Golf.



« Nous ne pouvions pas rater cette rencontre internationale importante pour nous en tant que golfeurs. Il fallait y aller pour honorer notre pays », informe la présidente. Et d’ajouter : « je salue énormément le courage de Mme Valet Fatou Sy, notre golfeuse qui a remporté cette coupe pour le Mali ». « Il faut noter que nos deux représentantes sont parties à leurs propres frais sans appui des autorités sportives du pays. C’est le lieu de remercier Mahamadou Diarra dit Seyba, directeur de la SOSCAF SARL pour son appui à la prise en charge du billet d’avion de la présidente qui est aussi golfeuse, Mme Sanglier. Sinon pour le reste, nos athlètes ont tout pris en charge elles-mêmes. Mais, en retour, c’est le Mali qui gagne en renommée. C’est notre sport qui gagne aussi », explique un membre de la fédération.







Obligation pour les CNO de former plus de jeunes



Au cours de l’événement, il a été décidé que tous les Comités nationaux olympiques doivent former les jeunes golfeurs. « Des jeunes doivent être formés par les comités, c’est une recommandation de la réunion. Notre fédération avait déjà commencé la vulgarisation et la promotion du golf à travers un programme de formation pour les jeunes. Cette décision vient donc nous conforter car désormais nous pouvons saisir le Comité national olympique du Mali (CNOSM) pour former des jeunes. C’est vrai que lors de notre dernier championnat national pour les jeunes, le Comité avait appuyé notre fédération, mais il peut faire plus dans le cadre de la formation des jeunes comme recommandé par la réunion ici en Tanzanie », a informé la présidente de la Fédération.



Pour rappel, plus d’une vingtaine de pays ont participé à ce tournoi All Africa Challenge Trophy en plus des représentants du PGA Tour européen.



A K. K.