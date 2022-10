Doubahan Rachel Diarra : Réseau des femmes Une trentaine de femmes leaders formées en Féminisme - abamako.com

Doubahan Rachel Diarra : Réseau des femmes Une trentaine de femmes leaders formées en Féminisme Publié le dimanche 9 octobre 2022 | Mali Tribune

Dans le cadre de son projet «Féministes en action», le Réseau des femmes Alumini Yali-RAY a renforcé les capacités des présidentes d’associations sur la santé, droit sexuel de la reproduction et en mobilisation communautaire. Cette session s’est déroulée du 26 au 30 septembre 2022 à Bamako.







Durant 5 jours, ces femmes ont été formées sur différents modules notamment la promotion des méthodes contraceptives afin que celles-ci forment les membres de leurs associations respectives.



«Cette formation est l’un des volets de l’initiative “Musso Lafiale” ou femme épanouie en français qui sera mise en œuvre durant 10 mois au Mali avec pour thème “Décider de ma santé sexuelle et reproductive est aussi mon droit”. Le projet Musso Lafiale rentre dans le cadre de Féministes en action, dirigé par un consortium de trois ONG internationales et de trois fonds féministes dont Care France comme chef de file », a informé Mme Jocelyne Marina Bolou, coordinatrice du projet Musso Lafiale.



Elle a indiqué que l’objectif de cette formation est de donner aux femmes leaders plusieurs éclaircissements sur le féminisme car, selon eux, en Afrique la notion de féminisme est sujet de plusieurs polémiques et de préjugés.



«Nous avons mis en place un planning de suivi et évaluation de la mission assignée aux formatrices. En effet, le Réseau des femmes Alumini Yali (RFAY) est une organisation non gouvernementale présente dans 16 pays de l’Afrique francophone. Sa mission est de créer un monde où les femmes et les filles ont les mêmes droits par la promotion et le plaidoyer pour les droits des femmes, du leadership et de l’entrepreneuriat féminin », a indiqué Yagaré Diakité, administratrice de RFAY.



« Nous avons appris plusieurs droits des femmes au cours de cette session et nous prévoyons beaucoup d’actions de sensibilisation pour l’adhésion d’autres à notre association », s’est réjouis Mariam Camara, participante, présidente de l’Association des femmes vivant avec handicap.







Fatoumata Kané