Maouloud 2022 : Cheick Soufi Bilal veut le stade

Les Soufis du Mali comptent célébrer Maouloud du 8 au 15 octobre 2022. Les Soufis espèrent disposer du Stade Omnisports. Ce qui n’est pas gagné, car, le stade vient d’être rénové et le ministre des Sports espère justement ne plus y voir des activités qui sont de nature à dégrader la pelouse.







Le lundi dernier, le grand Guide spirituel des Soufis, Cheikh Bilal Diallo, a annoncé que sa confrérie compte organiser Maouloud, comme il est de tradition pour elle, du 8 au 15 octobre 2022. A cette occasion, les adeptes viennent de partout du Mali et de l’étranger.



Le grand Guide spirituel des Soufis, Cheick Bilal Diallo, espère disposer du stade Omnisports. « Nous interpellons le gouvernement de transition de nous autoriser à célébrer le Maouloud au stade Omnisport car le stade est le seul endroit qui pourra accueillir les fidèles musulmans venus de partout. Il faut qu’il sache que le Maouloud c’est l’espace de paix pour passer les messages de la cohésion sociale, prôner la non-violence… J’ose espérer que d’ici là, nous aurions le stade pour célébrer le Maouloud… ».



Le Maouloud sera l’occasion de mieux expliquer le soufisme, qui est la lumière spirituelle dans ses principes et fondements.



A. Kalambry